Grave lutto a La Prova del Cuoco, il triste e doloroso addio al noto volto del programma di cucina

Un addio inaspettato per La Prova del cuoco, il programma oggi condotto da Elisa Isoardi, dice addio ad un volto Rai molto amato e che ha fatto la storia del programma

Ci ha detto addio uno dei volti noti de ‘La Prova del Cuoco’, molto amato dal pubblico italiano nonostante fosse spesso al centro delle critiche per il suo carattere polemico.

In queste ore è venuto a mancare Beppe Bigazzi, aveva 86 anni ed è stato per lungo tempo la spalla destra di Antonella Clerici.

Un annuncio triste ed inaspettato che ha sconvolto il pubblico storico de La prova del Cuoco, attualmente condotto da Elisa Isoardi.

Il triste annuncio sui social

A darne il triste annuncio lo chef Paolo Tizzanini, del ristorante ‘L’Acquolina’ di Terranuova Bracciolini, insieme al quale il volto storico del cooking show aveva condotto un programma su Alice Tv.

Ecco cosa ha scritto il noto cuoco su facebook qualche ora fa, a cerimonia funebre già conclusa:

‘A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno un grande uomo in tutti i sensi’

La Carriera e vita privata

Bigazzi nato nel 1933 a Terranuova Bracciolini dal 1997 al 1999, curò alcune rubriche gastronomiche per alcune note testate giornalistiche, come per ‘Il Tempo’ con la rubrica ‘Luoghi di Delizia’ e se fu autore nel ’97 di un libro ‘La Natura come Chef’ il quale vinse il premio ‘Verdicchio d’oro’.

Quanto alla carriera televisiva, l’abbiamo visto dal 1995 al 2000 alle redini della rubrica ‘La borsa della spesa’ nel corso di Uno Mattina e a ‘La Prova del Cuoco’ al fianco della conduttrice milanese, Antonella Clerici.

Successivamente è passato alla volta di Sky, sul canale Alice TV, dove è stato co-conduttore del format ‘Bischeri e bischerate’ per poi fare il suo ritorno nel 2013 a ‘La prova del Cuoco’.

Una grande perdita per il pubblico italiano il quale era a lui molto legato per il suo essere fuori dagli schemi. Addio Beppe, che la terra ti sia lieve! Ci mancherai!