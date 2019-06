Noto attore di una serie TV ucciso dal padre della fidanzata: il motivo del folle gesto

Gravissimo lutto nel mondo del cinema: morto un noto attore brasiliano, ucciso insieme ai suoi genitori dal padre della fidanzata

Una domenica come tante si è trasformata in una tragedia per la famiglia di un famoso attore brasiliano.

Morto l’attore di Chiquititas: Rafael Miguel

Una storia che ha sconvolto il mondo del cinema brasiliano e non solo. Dal Brasile è giunta una notizia che ha sconvolto i numerosi fan dell’attore di una delle serie televisive più famose in America Latina. Una giovane vita spezza quella di Rafael Miguel, di soli 22 anni. Nonostante la sua giovane età, l’attore brasiliano ha preso parto ad una serie di spot pubblicitari e serie televisive di successo. Il giovane ha raggiunto la notorietà interpretando il ruolo di Paçoca in Chiquititas, riuscendo a conquistare tanti fan fuori dal suo paese.

Secondo quanto riportato dai media locali, ieri domenica 9 maggio 2019, Rafael Miguel si è recato a casa della sua ragazza accompagnato dalla madre e dal padre. Il motivo? La famiglia dell’attore voleva parlare della gravidanza della fidanzata ma le cose sono andate nel peggior dei modi.

Il messaggio di cordoglio sui social

Una volta giunti nella casa della fidanzata è arrivato il padre che ha aperto il fuoco contro contro Rafael e i suoi genitori. Sui social sono molti i messaggi di cordoglio per l’attore brasiliano, tra questi anche quello di Isabela, la sua fidanzatina:

“Volevamo solo essere liberi di amare, senza misura. Volevamo esplorare il mondo ed esplorare la vita. Crescere, fianco a fianco, come una sola cosa. Vi prego di rispettare questo momento – aggiunge la ragazza – prima di essere una figura pubblica, era un essere umano. L’essere umano più meraviglioso che esistesse. Attaccare me e gli altri parenti e amici non riporterà in vita nessuno”

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto l’uomo al folle gesto.