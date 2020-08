Robert Trump era da diversi giorni in ospedale a causa di una caduta che gli ha provocato dei danni cerebrali.

Questa mattina si è spento all’età di 71 anni il fratello minore dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Robert Trump, questo il nome del defunto, sarebbe morto in seguito ad una caduta che gli ha provocato danni cerebrali.

A confermare il decesso ci ha pensato la stessa Casa Bianca che non ha però specificato le cause della morte. Stando a quanto riportato da alcune testate americane però, Robert, sarebbe stato ricoverato in ospedale da diversi giorni.

I motivi del ricovero, come predetto, sarebbero da ricercare in una caduta avvenuta giorni prima e che gli avrebbe causato diverse lesioni cerebrali.

Robert era il più giovane dei fratelli e delle sorelle di Donald, e come quest’ultimo ha lavorato per anni come dirigente all’azienda di famiglia, la Trump Organization.

Nonostante questa similitudine Donald e Robert sono persone molto diverse, infatti, a causa di un affare nel 1990, i rapporti tra i due si raffreddarono non poco.

A riavvicinare i due fratelli sarebbe stata proprio la campagna elettorale che ha portato Donald alla Casa Bianca nel 2016.

“Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico”.

Queste sono le prime dichiarazione del presidente dedicate al fratello scomparso.