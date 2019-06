Morte di Iolanda, il medico legale rompe il silenzio e fa emergere dettagli sconcertanti

La morte di Iolanda è ancora avvolto nel mistero ma le parole del medico legale fanno emergere dei dettagli sconvolgenti. Ecco cosa è successo

La morte di Iolanda è l’ennesimo caso di cronaca nera che si aggiunge a tutti quelli di questo ultimo periodo. Una vera e propria escalation di bambini che decedono prematuramente, nella maggior parte dei casi per mano dei genitori.

Il decesso della bimba di otto mesi di Nocera Inferiore

La piccola è arrivata all’Ospedale di Nocera Inferiore, nel momento in cui le sue condizioni sono precipitate e i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

A preoccupare i medici i tanti segni sul corpicino, con lividi – escoriazioni e segni di ripetuti presunti maltrattamenti: hanno così fatto scattare la chiamata al 118. Gli inquirenti hanno aperto una indagine e interrogato i genitori per tutta la notte, arrivando al fermo del padre della piccola – per pericolo di fuga – portandolo in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Dopo ore di interrogatorio Passariello ha ammesso di non averla mai trattata troppo bene, preferendo il figlio maschio:

“soprattutto se piangeva per il suo fastidio alle mani”

La piccola era infatti affetta da una patologia neurologica.

Per la madre la stessa accusa ma, per ora, resta a piede libero.

Le parole del medico legale

Una prima rivelazione degli esami sul corpicino della bambina, hanno delineato maltrattamenti proseguiti nel tempo. Ma il medico legale, come si evince da RaiNews, rompe il silenzio:

“non posso dire nulla, c’è il segreto istruttorio ma è un caso singolare”

Sono molti i nuovi dettagli dell’indagine che verranno alla luce nelle prossime ore, talmente particolari e singolari che anche gli inquirenti mostrano il massimo riserbo.

Come si evince da Il Mattino, un dettaglio sarebbe già emerso: infatti secondo i medici legali Rosanna Concilio e Giuseppe Consalvo la piccola sarebbe stata strangolata. Azione che potrebbe compromettere anche la posizione della madre – Imma Monti – quando emergeranno i risultati istologici degli organi.

Ci saranno quindi degli sviluppi nelle prossime ore, proprio grazie a questi ultimi esami effettuati sul corpicino della povera piccola vittima.