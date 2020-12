In ospedale con dolori al braccio, la rimandano a casa: Debora Berto muore a 45 anni

È scattata quindi un’indagine per capire cosa sia davvero successo alla giovane mamma, per la quale è stata disposta l’autopsia.

Al momento un medico risulta iscritto nel registro degli indagati.

I dolori al braccio e l’arrivo in pronto soccorso

È iniziato tutto con dei dolori al braccio sinistro, tanto che Debora Berto, 45enne di Torre di Mosto, provincia di Venezia, si è recata prima da un fisioterapista, poi al pronto soccorso del San Donà di Piave.

Tutto questo l’11 dicembre scorso. I medici hanno effettuato delle radiografie ed hanno riscontrato una brachialgia, quindi un problema di natura ortopedica e non cardiaca.

Debora Berto quello stesso giorno è stata dimessa con una terapia farmacologica, e con la prescrizione di una risonanza magnetica, che aveva prenotato per il 16 dicembre.

Quel giorno però la situazione precipita: Debora, intorno alle 12:40, si accascia sul tavolo di casa. Il figlio allerta il padre, che a sua volta, chiede l’intervento dei sanitari.

Come riferisce anche Il Gazzettino, le viene praticato il massaggio cardiaco per 17 minuti, ma per Debora non c’è nulla da fare e la donna muore nella sua abitazione sotto gli occhi del figlio e del marito.

Aperta un’inchiesta

Sulla morte della donna è stata quindi avviata un’inchiesta per accertare le cause del suo decesso. Un medico dell’Ulss 4 Veneto Orientale, è stato iscritto nel registro degli indagati.

Sul corpo della vittima è stato quindi disposto l’esame autoptico, per chiarire le cause della morte.

L’ipotesi è che quel dolore al braccio della giovane mamma fosse il sintomo del malore che qualche giorno l’ha uccisa.

A chiarire tutto ciò arriveranno gli esiti dell’autopsia, che potranno quindi far luce su una vicenda drammatica. L’esame sarà effettuato questo pomeriggio.

Il sostituto procuratore ha incaricato come consulente tecnico medico legale il dott. Giovanni Cecchetto, dell’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Padova.