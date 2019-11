Morte Bruna Calegari, fascicolo aperto per omicidio. Il marito tra le lacrime: “Nessuno ci dice nulla”

Non si sa nulla per la misteriosa morte di Bruna Calegari, la donna di 59 anni trovata senza vita sul pavimento del Comune dove lavorava.

Un tonfo sentito dai colleghi alle 13 e la preoccupazione di non averla vista uscire dal suo ufficio alle 14. Una collega va nell’ufficio per vedere cosa fosse accaduto e la trova riversa sul pavimento – con vicino una forbice appuntita insanguinata e una scaletta a due piani anch’essa con il sangue.

Le ferite che sono state individuate sono una al collo, una al petto e poi un’altra sempre a quella altezza più profonda e compatibili con le forbici. Ma come è accaduto? E’ caduta oppure qualcuno le ha inferto i colpi mortali?

Potrebbe avere avuto anche un malore ed essersi fatta male cadendo. Tutte queste risposte verranno date dagli esiti dell’autopsia che verrà svolta nella giornata di martedì.

Ma nel frattempo il pm valuta l’apertura di un fascicolo per omicidio al fine di non tralasciare alcuna pista e dettaglio.

Il marito – come si evince da Il Corriere della Sera – tra le lacrime chiede solo la verità:

“Nessuno si è fatto un’idea, stanno raccogliendo tutto quello che si può ma in questo momento non ci sono spiegazioni. Stanno aspettando che si faccia l’autopsia, perché dia una mano a capire qualcosa”

Anche la sorella Jole l’aveva incontrata per caso sabato ed era felice, tranquilla. Una donna che aspettava solo di andare in pensione per godersi i suoi tre nipotini: