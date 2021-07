Poco fa un terribile dramma ha colpito il cinema, il giovanissimo attore Daniel Mickelson, è venuto a mancare: scopriamo come è accaduto.

E’ devastante il dolore della sorella Meredith, la famosissima modella, ha espresso tutta la sua sofferenza sui social.

A scrivere un pensiero per la giovanissima star ci sono anche Kaia Gerber e Paris Hilton.

Chi era Daniel Mickelson

Il giovane originario di Atlanta, nato il 4 ottobre 1997, è morto troppo presto, a soli 23 anni.

Daniel recentemente aveva annunciato il lancio di un suo brand di abbigliamento.

Oltre ad essere un noto modello e super appassionato di moda, lui ha anche lavorato come attore.

In molti lo ricorderanno quando recitò in una web serie, Mani, ed era apparso nell’horror The Killer Clown Meets the Candy Man.

A dare l’annuncio della sua morte, è stata proprio sua sorella, una famosissima modella.

Il ragazzo è deceduto domenica 4 luglio, mentre in tutti gli Stati Uniti si celebrava la festa nazionale.

Le cause della morte non sono ancora note, ma intanto si attendono i risultati dell’autopsia fatta martedì.

Il dolore di sua sorella e altri vip

Sui social sua sorella, Meredith Mickelson, ha scritto un lungo post in ricordo di suo fratello Daniel:

“Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore. Non c’era una persona che amavo di più su questa Terra. Non ci sono parole che possano rendergli giustizia.”

Lo ricorda come un ragazzo sempre sorridente e solare, ma ora è rimasto solamente un vuoto incolmabile.

A commentare il post anche Patrick Schwarzenegger che ha scritto:

“Prego per te”

Paris Hilton, invece in una Instagram story ha rivelato:

“Era davvero una luce.”

Anche la modella Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, scrive:

“Grazie per essere la ragione di tante risate e felicità nel mondo. non sarà lo stesso senza di te qui”.

In tantissimi lo ricordano come una forza della natura, la sua morte ha colpito tutti.

Leggi anche –> Raffaella Carrà: i messaggi su Twitter e Instagram di cantanti e conduttori televisivi