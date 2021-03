Morta Rossella Panarese: addio alla storica giornalista di Radio Rai 3 Scienza

A dare la notizia della sua scomparsa è stato il direttore dell’emittente, Marino Sinibaldi, durante la rassegna stampa mattutina.

Non sono ancora note le cause della sua morte. Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi e appassionati della sua storica trasmissione.

Morta la giornalista Rossella Panarese

Addio allo storica voce di Radio3Scienza, programma quotidiano che va in onda da circa vent’anni su Radio Rai.

La giornalista Rossella Panarese è morta la notte scorsa. Ad annunciare la drammatica notizia è stato, questa mattina, il direttore dell’emittente, Marino Sinibaldi.

Pensavamo a Rossella Panarese ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati. pic.twitter.com/DVG7ksJw6q — Rai Radio3 (@Radio3tweet) March 1, 2021

Il ricordo dei colleghi

Di ‘Radio3Scienza’, Rossella Panarese era anche autrice. La giornalista conduceva il programma radiofonico da ben 18 anni. Fu proprio lei a concepirlo ed idearlo.

Ho lavorato con lei a Radio3 qualche anno. #rossellapanarese era lucida, sempre preparata e aggiornata, con una rara capacità di leggere e organizzare il sistema dell’informazione. E gentile. Che tristezza. pic.twitter.com/ymJbdMVVIN — giorgio zanchini (@giorgiozanchini) March 1, 2021

Tanti i messaggi di cordoglio scritti sui social per la morte della giornalista.

“Ci ha raccontato la pandemia con rigore e chiarezza, senza allarmismi, aiutandoci sempre a capire. Un grande esempio di servizio pubblico”

si legge in uno dei tanti tweet in ricordo di Rossella Panarese.

Le cause della sua morte non sono ancora state rese note, così come la data dei suoi funerali.

Come riferisce anche Viagginews, Panarese lavorava all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, dove collaborava con il Master SGP in Scienze della vita nel Giornalismo e nei rapporti politico-istituzionali.