Lutto nel mondo della musica: è morta Milva, la Pantera di Goro aveva 81 anni

Qualche settimana fa aveva anche ricevuto la sua prima dose di vaccino. “Mi vaccino perché tengo alla mia vita e alla vita altrui” aveva scritto sui social.

All’anagrafe Ilvia Maria Biolcati, si è spenta a 81 anni Milva, la Pantera di Goro, come era stata soprannominata all’inizio della sua lunga carriera.

Milva, che da tempo soffriva di diverse patologie, si è spenta nella sua casa di Milano, dove viveva da anni con la sua segretaria Edith e la figlia Martina Corgnati.

Nel 2010, dopo aver pubblicato il terzo album scritto e prodotto per lei da Franco Battiato, intitolato “Non conosco nessun Patrizio”, con una lunga lettera, aveva annunciato il suo addio alle scene, spiegando anche la motivazione di quella scelta, arrivata dopo oltre 40 anni di carriera.

“Stavo lavorando all’album quando mi sono sentita malissimo, scoprendo poi a causa di diverse patologie, così sono stata ricoverata. ho messo a dura prova la mia salute anche a causa della carriera. Per anni non ho avuto giorni di ferie, mai. E il mio corpo mi ha presentato il conto, a 71 anni”

aveva scritto in un lungo post sui social.

La morte della cantante ha destato profondo cordoglio tra i colleghi, che hanno condiviso con lei palchi e canzoni.

ha scritto il Ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di #milva , una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere. . . Non trovo le parole. pic.twitter.com/QFrv3AGcHx

— Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) April 24, 2021