Famiglia reale in lutto ‘È morta Lady Elizabeth’: l’estremo saluto della Regina

La royal family è stata sconvolta da una morte improvvisa che lascerà un vuoto nel cuore di tutti, specialmente nella famiglia Windsor.

Un terribile lutto, davvero inaspettato, ha colpito la famiglia reale d’Inghilterra, che ha condiviso il suo dolore con i media inglesi.

Terribile lutto in casa Windsor

Le Regina Elisabetta è stata colpita da un terribile lutto, che l’ha sconvolta in questi giorni.

Non basta il periodo negativo causato dalla pandemia e dal rischio che le condizioni di salute del duca Filippo precipitino.

Neppure quello dato dall’impossibilità di incontrare il principe William, la moglie Kate Middleton e i nipotini George, Charlotte e Louis, e dai rapporti turbolenti con Meghan Markle e il principe Harry, che hanno deciso di non tornare per le vacanze di Natale assieme al piccolo Archie.

Ora giunge la notizie di una perdita che ha sconvolto la vita della regina Elisabetta, che è ancora incredula per quanto accaduto.

La morte di Elizabeth sconvolge il Regno Unito

A morire è stata, all’età di 79 anni, Lady Elizabeth Shakerley, cugina e grande amica della sovrana d’Inghilterra. La notizia è stata riportata dai media inglesi e ha sconvolto tutto il Regno Unito.

Lady Elizabeth si è spenta domenica, 1 novembre 2020, lasciando una figlia e due nipoti.

Nella vita,

Elizabeth si occupava dell’organizzazione di eventi e curava spesso i ricevimenti della royal family. La Lady era molto affezionata a Elisabetta ed era considerata una delle persone più importanti della sua vita.

La regina ha condiviso anche con la stampa il suo immenso dolore per la perdita che non potrà mai essere colmata nel suo cuore.

Non ci resta che unirci al dolore della famiglia reale per la perdita dell’amatissima Lady Elizabeth, figura importante per la regina e per il resto dei reali d’Inghilterra.