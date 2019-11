Morta impiccata scavalcando il cancello, chi era Erika Russo: “Qui lo facciamo tutti”

Chi era Erika Russo, la ragazza morta impiccata mentre cercava di scavalcare il cancello di casa? Ecco i suoi sogni e le sue passioni

Morta impiccata per non svegliare nessuno. Erika Russo viene ricordata dagli amici: ecco chi era.

La terribile morte di Erika

Una terribile tragedia, il destino che le si è voltato contro per pochi secondi. Erika non voleva svegliare nessuno e come da prassi ha scavalcato il cancello basso della sua abitazione per rientrare a casa – dopo una serata con gli amici.

Ma qualcosa è andato storto e la sua sciarpa si è impigliata senza lasciarle scampo. A trovarla la sorella che non ha potuto fare altro che chiamare il 118 e i Carabinieri anche se per la giovane ragazza non c’è stato nulla da fare.

Come si evince da Il Corriere della Sera, gli amici raccontano che in paese con i cancelli piccoli fosse una prassi scavalcarli per tornare a casa:

“era abituata a farlo, così come usano farlo tutti i ragazzi del paese. è un gesto considerato normale – per quello non aveva le chiavi di casa”

Chi era Erika Russo?

Sempre dal quotidiano si riesce a capire chi fosse questa ragazza appena diciotenne, piena di sogni e obiettivi per il suo futuro. Voleva diplomarsi alla scuola alberghiera e volare all’estero, tra foto sui social e con il suo amato cane Luna.

Stava per prendere la patente ed era spensierata, divertente:

“era raggiante e sempre con il sorriso sulle labbra”

Amava le tute, felpe larghe e scarpe da ginnastica mettendo tutto in tasca o dentro una borsa a tracolla.

La professoressa di Inglese la racconta come una ragazza modello e con la testa sulle spalle, seguendo le orme di sua sorella Anna e andare a lavorare insieme all’estero. Le stagioni estive e qualche lavoro, per la sua formazione in sala e per diventare un giorno una professionista nel suo lavoro.