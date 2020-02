‘Non l’ha mai superato’ Morgan, emerge il dramma privato del cantante

Morgan ospite insieme a sua madre a Live Non è la D’Urso. Dopo il Bugo Gate, emerge il terribile dramma privato del cantante ‘Non l’ha superato’

Nell’ultima puntata andata in onda del celebre talk Show, condotto da Barbara D’Urso, il Live Non è la D’Urso, ospiti della puntata Marco Castaldi in arte Morgan e sua madre Luciana Colnaghi.

Dopo una parentesi sul Bugo Gate, in diretta rivelato il dramma privato della famiglia Castaldi. Un dramma ancora vivo nel cuore dell’artista il quale non sarebbe ancora riuscito a superare. Scopriamo di più.

Luciana Colnaghi sul Buco Gate: ‘È colpa mia’

Come è noto il rapporto tra Morgan e la sua famiglia non è dei più rosei. A lungo infatti sono stati lontani senza rivolgersi la parola.

Ripresa la relazione dopo diversi anni di silenzio, la Colnaghi dice la sua su ciò che è accaduto durante il festival della canzone italiana sul palco dell’Ariston:

‘A Sanremo hai sbagliato. Sei salito sul palco cambiando il testo. Sembravate due bambini’

Poi la rivelazione spiazzante della donna, ci sarebbe la sua influenza dietro l’azione del figlio a Sanremo dove ha dato spettacolo cambiando le parole della canzone:

‘L’ho fomentato io contro Bugo. Io sono in parte colpevole perché proprio dopo l’esibizione che poi li ha fatti litigare gli ho mandato un messaggio dicendo che Bugo aveva rovinato la sua apparizione e la canzone’

Poi ha aggiunto:

‘mi vergogno a dire che sono stata io a mandargli il messaggio. Io sono in parte colpevole di quanto accaduto perché influenzato da me’

Ha detto la madre di Morgan, il cui messaggio che avrebbe istigato il figlio, sarebbe stato inviato solo dopo essersi accertata che fosse la verità, la questione secondo cui il figlio sarebbe stato trattato in malo modo.

Morgan, il dramma privato del cantante: ‘Non l’ha superato’

L’attenzione si sposta poi su un vissuto molto doloroso e delicato del privato di Morgan, la morte di suo padre, il quale anni fa si è tolto la vita. Un evento luttuso e traumatico, che non avrebbe ‘mai superato’:

‘Non ha mai superato il suicidio di suo padre. Nel gabinetto dell’autodromo lo hanno trovato, abbiamo vissuto un momentaccio’

Poi ha aggiunto:

‘Ho cercato di aiutare i miei figli. Morgan ha iniziato a fare piano bar e a contribuire in famiglia. L’ho mandato in terapia tante volte’

Ha concluso la madre dell’artista.