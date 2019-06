Morgan sfrattato, la rabbia contro la Polizia: urla e tensione ‘Asia l’ ha fatto per sadismo’

Morgan il cantante italiano, arrivato il momento dello sfratto, cacciato da casa dopo la sentenza di sfratto.Urla e tensione con la polizia. ecco cosa è successo

Morgan, il cantante italiano ed ex marito di Asia Argento, è stato sfrattato dalla sua casa di una vita. Il cantante infatti, è stato portato via dalla polizia tra urla e tensioni. Questa volta però per il conduttore e cantante non c’e stato niente da fare, purtroppo è stato sfrattato dalla sua casa di Monza dalle forze dell’ordine.

In una recente intervista da Barbara D’Urso, il cantante ha chiesto aiuto alla televisione per evitare lo sfratto. Uno sfratto che però non ha avuto modo di essere ritrattato e purtroppo non c’è stato verso di poter evitare il dramma che sta affliggendo il cantante.

Il cantante Morgan sfrattato da casa

Momenti di tensione per il cantante Marco Castoldi, in arte Morgan, sfrattato bruscamente dalla sua casa di Monza. Dopo l’arrivo del custode giudiziario ci sono stati momenti di forte tensione con le forze dell’ordine.

“Ma lei è un boia”

Urla e parolacce sono volate durante lo sfratto. Il cantante ha urlato contro la polizia:

“Adesso farò il bohémienne, ho anche dedicato una nuova canzone alla mia casa. Gli altri artisti che mi hanno lasciato solo? Non sono amici, pensano solo al loro nuovo disco”

ha detto andando via il cantante.

Ma Morgan non si fa mancare alcune parole per Asia Argento, la sua ex moglie: