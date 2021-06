Il cantante ed ex coach di Amici rompe il silenzio e svela ai fan retroscena strazianti su Mike Bird: il ricordo di Morgan commuove il web.

Non si arresta il dolore per la morte prematura di Michele Merlo, ex talento di Amici amatissimo dal pubblico, scomparso a soli 28 anni per un’emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante.

Mentre si alza forte il grido della famiglia che vuole sapere la verità, anche un noto cantante svela quali sono i ricordi più toccanti legati alla sua conocenza di Michele Merlo. Ecco le parole di Morgan.

Michele Merlo, una morte che non dà pace: scatta ora l’indagine

Aveva solo 28 anni Michele Merlo, ed uno sguardo un po’ malinconico che però si apriva grazie ad un sorriso contagioso. COsì lo ricordano i suoi moltissimi fan ed amici che lo seguivano fina dalle sue prime apparizioni nel talent Amici 16.

Il giovane è morto nella tarda serata del 7 giugno dopo che tra il mercoleì ed il giovedì precedente aveva accusato malesseri che poi erano via via peggiorati sino al tremendo epilogo.

La causa che si è portata via Michele, in arte Mike Bird, è stata una leucemia fulminante che ha causato un’emorragia cerebrale purtoppo fatale mentre era a casa di amici con la fidanzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

Il ragazzo si era recato nei giorni precedenti al pronto soccorso dove era stato liquidato per semplici “placche”. Dopo il grande dolore ora i genitori vogliono sapere la verità: Michele si poteva salvare con una diagnosi tempestiva?

Ora la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e l’autopsia forse potrà portare chiarezza.

Morgan su Mike Bird: le parole che hanno commosso il web

Tra i molti messaggi di addio di artisti ed amici sui social spicca nelle ultime ore quello di Marco Castoldi in arte Morgan, ex coach di Amici proprio nell’edizione in cui partecipò Michele.

Nelle ore di attesa di conoscere le condizioni del ragazzo Morgan aveva svelato sul web:

“Michele mi disse: ‘Sei come mio padre’…se quel testone mi avesse dato retta l’avrei portato dove sta Marco Mengoni perché aveva un talento strepitoso”

Il giovane però secondo Morgan fece un errore di valutazione che compromise la sua carriera. Michele scelse infatti la canzone ‘A muso duro’ il cui testo commuove ancora oggi.

Ma non smette di ricordare il suo caro amico, Morgan, che prosegue affermando:

“Mi strazia questa cosa…Vorrei andare a trovarlo, qualcuno può procurarmi il numero di suo papà?Andrò a Bologna!”

Il web si è commosso per l’affetto sincero che traspare dalle parole di Morgan ed il pensiero vola ancora a quella vita preziosa troppo presto spezzata.