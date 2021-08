Il cantante ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé, confermando la sua presenza nello show di Milly Carlucci: sicuramente porterà un’aria di imprevedibilità e tanto sprint.

Il ciclone Morgan è tornato, pronto a stupirci nuovamente con la sua energia.

Morgan a Ballando con le Stelle

Come avrete capito, il cantautore a 48 anni, è tra i partecipanti della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’.

Uno dei talent più longevi della tv italiana tornerà dopo la pausa estiva in prima serata il sabato sera su Raiuno, sempre condotto da Milly Carlucci.

Morgan ha ricevuto una chiara frecciatina da Simona Ventura, la quale ha ironizzato sul suo bel caratterino, rivelando al settimanale Chi:

“Morgan a Ballando con le Stelle? Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo”.

Questa frase ha acceso il cantautore, per questo ha voluto replicare con una lunga lettera: scopriamo cosa ha detto.

La replica di Morgan

Morgan ha spiegato il perché della sua partecipazione al Talent di Milly Carllucci e i motivi sono strettamente economici.

Come tutti sappiamo, il cantautore ha tre figlie: Anna Lou, 20 anni, avuta con Asia Argento; Lara, 8 anni, avuta con Jessica Mazzoli; Maria Eco, 1 anno, nata dalla relazione, già finita, con Alessandra Cataldo.

Lui ha iniziato la lettera dicendo:

“Carissima Simona Ventura, io non solo mi ritengo totalmente fuori dal mio contesto naturale, ma di essere inappropriato in quel ruolo.”

Ha aggiunto:

“E io, che sono un uomo di cultura, con tre figlie, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto ma vive una dimensione che prende il nome di ‘mobbing’ sono costretto a farlo. E lo sai meglio di me che io sono l’esempio massimo di chi è vittima regolarmente di questo reato compiuto dalla Rai, dalla discografia, dalla società, dalla stampa, dai tribunali, da tutto il mondo che mi circonda”

L’artista milanese sembra davvero molto amareggiato e lo sfogo contro la Rai continua:

“Quando si fa un programma su questo tema, la Rai non lo affida a me, ma a persone con meno competenze ed esperienza. Non lavoro, così mi portano via la casa, mi pignorano i concerti, mi denunciano perché non pago gli alimenti alle figlie?”.

Inoltre, Morgan è tornato a parlare di ciò che era successo durante la sua ultima apparizione a Sanremo:

“Tutti hanno guadagnato da questa trovata, la Rai, lo stesso Bugo, chi ha lavorato al brano, solo io non ho preso un euro e non sono stato chiamato a nessuna trasmissione. Sono stato mobbizzato e non ho più avuto un lavoro”.

Infine ha concluso dicendo:

“Credi mi faccia piacere fare il buffone? No, ma lo faccio perché ho ironia e poi voglio mantenere le mie figlie, che non hanno nessuna colpa, meritano di vivere al meglio perché sono figlie di una persona che nella vita eccelle. Solo che l’Italia mobbizzatrice bigotta e arretrata continua a squalificarmi. Non farlo anche tu”.

Un duro sfogo che sta facendo il giro del web, Simona Ventura risponderà a questa lettera? lo scopriremo presto.

