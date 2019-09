Morgan ridotto a vivere in tra gli insetti in uno sgabuzzino ‘Sto male’: il dramma del cantante dopo lo sfratto

Morgan ridotto a vivere in tra gli insetti in uno sgabuzzino...

Morgan, ospite alla trasmissione radiofonica i Lunatici, ha raccontato dello sfratto e di come vive oggi: ” Vivo tra insetti a China Town”

Morgan, ospite alla trasmissione dei “Lunatici“, ha raccontato la drammatica esperienza vissuta a pochi mesi dallo sfratto. Il cantante infatti ha parlato quasi commosso del suo mandato di sfratto a pochi mesi dall’accaduto, quando il giudice gli ha ordinato di abbandonare la casa in cui ha vissuto tanti anni.

Morgan: “Ora vivo tra gli insetti”

Il cantante Morgan, ospite ai Lunatici, trasmissione radiofonica di RaiRadio 2, ha raccontato con voce rotta, la sua drammatica esperienza vissuta dopo lo sfratto. Un momento davvero difficile per il cantante, che si è visto da un giorno all’altro cacciato via dalla sua casa:

“Ora sono in uno sgabuzzino a China town a Milano con un sacco di insetti. Non sto più lavorando, prima facevo un sacco di cose, ora non faccio più niente”.

Lo stesso cantante racconta che ancora oggi a distanza di mesi, soffre per l’ingiustizia che ha subito. Oggi il cantante vive in una casa a China Town tra insetti e sporcizia:

“Sto molto male, non sono più lo stesso. Uno non ci pensa, ma quello che mi è successo equivale a uno stupro. È identico”.

Morgan, le parole dopo lo sfratto

Il cantante dei Bluvertigo, ha deciso di dare luogo ad uno sfogo lungo nella trasmissione Radiofonica dei “LunaticI”. Il cantante ha voluto raccontare la sua situazione attuale e di come oggi, nonostante tutto, vive. La situazione secondo quanto raccontato da Morgan, è davvero tragica, lo stesso infatti a ribadito che vive, in un appartamento piccolo, e che a causa dello sfratto e di tutto quello che gli è successo, non lavora più. La sua situazione è davvero drammatica, tanto che oggi il cantante vive in un piccolo appartamento tra insetti e sporcizia.

Un momento davvero drammatico per Morgan che oggi sta cercando in tutti i modi di rialzarsi dal brutto colpo e ricominciare a vivere di nuovo, dignitosamente, la sua vita.