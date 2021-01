Morgan De Sanctis, il dirigente della Roma ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente

Morgan De Sanctis, il dirigente della Roma ricoverato in gravissime condizioni dopo...

L’ex portiere è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte, in via Cristoforo Colombo.

Ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza.

Morgan De Santis in gravi condizioni

Sono ore di apprensione per il dirigente della Roma, Morgan De Sanctis.

L’ex portiere di Napoli e Roma è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale, la notte scorsa.

Come riferisce anche Il Messaggero, Morgan De Sanctis è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale capitolino Agostino Gemelli a seguito di un’emorragia all’addome.

L’intervento sembra essere riuscito e il dirigente si trova ora nel reparto di terapia intensiva.

Intorno alla mezzanotte di martedì, l’auto su cui viaggiava l’ex calciatore si è ribaltata, per cause ancora in corso di accertamento.

Inizialmente soccorso a Villa Stuart, Morgan De Sanctis è stato poi trasferito all’ospedale Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il dirigente ha riportato anche la frattura delle costole. In mattinata verrà sottoposto ad un intervento chirurgico all’addome.

De Sanctis, che compirà 44 anni il prossimo 26 marzo, ha militato in diversi club di calcio: Pescara, Udinese, Juventus, Napoli, Siviglia, Galatasaray e Monaco.

Notizia in aggiornamento.