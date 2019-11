Morgan svela l’imbarazzante retroscena su Fedez ad X-Factor: ecco cosa faceva il rapper dietro le quinte

Morgan contro Fedez. L’ex giudice di X factor svela un imbarazzante retroscena sul rapper: ecco cosa faceva dietro le quinte

Dopo l‘aggressione al paparazzo al centro di Milano, Morgan all’anagrafe Marco Castoldi ha rilasciato in via esclusiva una lunga intervista a Libero.

Tra i diversi temi trattati il suo programma radiofonico Cantautoradio in onda su Radio2 e la sua partecipazione a X-Factor, e ‘a proposito di X Factor’, l’ex giudice ha rivelato un imbarazzante retroscena sul suo collega Fedez. Scopriamo di più.

Morgan, l’imbarazzante segreto di Fedez a X-Factor: ecco cosa accadeva sotto banco

Nel corso della sua intervista a Libero, il Leader dei BlueVerigo ha lanciato una frecciatina al suo collega e giudice di X-Factor Fedez, inerente ai ‘dietro le quinte’.

Il giornalista ha chiesto a tal proposito a Castoldi se fosse vero, come rivelato da Mika che i Giudici venissero aiutati dagli autori per le cose dette nell’arco dei Live. La risposta del cantante lascia senza parole:

‘Non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet’

poi aggiunge:

‘Su questo tablet riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire’

e infine la frecciatina al marito di Chiara Ferragni, sul suo ‘titolo di Studio’:

‘D’altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio’

Il web spiazzato da tali dichiarazione attende con fervore una replica del rapper alla ‘provocazione’.

Morgan di nuovo nei panni di giudice?

L’intervistatore in ultimo chiede al Leder dei BlueVeritigo se lo rivedremo mai nelle vesti di giudice ad X Factor o a The Voice of Italy. La riposta di Morgan spiazza tutti:

‘Il giudice non è un ruolo che fa per me. Lei vorrebbe vedere giocare Maradona in serie C’

Ma ritornando alla frecciatina Fedez, che ha spiazzato il web, i follower attendono con fervore una replica da parte del rapper alla ‘provocazione’.