Una puntata intensa, l’ultima del Live Non è la D’Urso, la dichiarazione spiazzante durante la diretta nello studio di Barbara D’Urso

Live Non è la D’Urso è tra i programmi più visti da pubblico italiano. Una puntata interessante l’ultima andata in onda, piena di colpi di scena, dichiarazioni, liti e polemiche.

A partire dalle polemiche di Nina Moric assente che ha declinato l’invito di Barbara D’Urso, alla lite della conduttrice con Sgarbi, per poi finire inesorabilmente con una dichiarazione che ha spiazzato lo studio: ‘Ha il coronavirus’. Scopriamo di più.

Barbara D’Urso, lo studio vuoto per il Corona Virus

Come è noto, a seguito dell’Ordinanza della Regione Lombardia, il serale di Barbara D’Urso è andato in onda, senza la presenza del pubblico in studio per evitare contagi da Coronavirus.

Ospite della serata il cantautore Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, al quale viene chiesto come si sentisse in uno studio completamente vuoto:

‘Ma questi hanno troppa paura. L’ordinanza della Regione non la discuto però c’è tanto, troppo, allarmismo’

poi l’allarmante epilogo, la telefonata anonima a Morgan dopo essere stato in Ospedale:

‘Mi è arrivata una telefonata assurda da un numero anonimo. Mi hanno chiesto se fossi stato in ospedale recentemente. Ho risposto di sì. “Ci sono 51 casi di Coronavirus, lo sa?”, mi hanno detto’

poi ha concluso rivelando che si è rivelato uno scherzo, da parte di qualcuno che in questo periodo di forte tensione gioca con le paure altrui.

‘Ha il Coronavirus’: la confessione spiazzante al Live

Nello studio oltre a morgan anche l’icona della Televisione Italiana, Iva Zanicchi la quale sostiene che il litigio a Sanremo sia stato un teatrino per ottenere visibilità. A questo punto Barbara D’Urso le chiese perchè crede che Bugo e Morgan ‘siano d’accordo’.

Si intromette poi Morgan che con ironia sbotta spiazzando i presenti e i telespettatori:

‘Perché Bugo ha il Coronavirus’

dice, scusandosi poi immediatamente data la sua ‘battuta’ considerata dallo studio e dal pubblico ‘infelice’.