Morgan picchia un paparazzo a Milano, fermato dalla Polizia: ‘Gli ha strappato la camicia’

Marco Castoldi, in arte Morgan protagonista di una furiosa lite nel Centro di Milano. L’ex giudice di X-Factor aggredisce un paparazzo e gli strappa la camicia ecco perchè

Marco Castoldi in arte Morgan, è uno dei volti iconici della musica italiana. Di recente non sta vivendo un buon momento dal momento in cui sta subendo uno ‘trasloco forzato’ come ha rivelato nel corso dell’ultima intervista di Valerio Staffelli a ‘Striscia la Notizia’.

Nelle ultime ore è stato protagonista di un fatto increscioso, un’aggressione in pieno Centro a Milano. Scopriamo i dettagli.

Morgan aggredisce un paparazzo

L’ex giudice di X-Factor qualche sera fa, ha aggredito un paparazzo in pieno centro a Milano, presso il Corso Garibaldi.

Quella sera l’ex giudice di X-Factor si trovava li in compagnia di una donna misteriosa, quando un paparazzo dopo avergli scattato alcune foto gli si è avvicinato. Secondo la riucostruzione degli eventi Morgan lo avrebbe dapprima strattonato e nell’impeto strappato la camicia.

Ma cosa si nasconde dietro l’ira di Marco Castoldi? Ecco quanto rivelato dalla misteriosa donna in sua compagnia quella sera alle forze dell’ordine.

Il motivo dell’aggressione

Dopo l’aggressione i due sarebbero stati denunciati dalla polizia. Il Motivo?

Secondo quanto rivelato dalla donna in compagnia di Morgan alla polizia il paparazzo dopo aver scattato le foto, si sarebbe avvicinato all’artista chiedendogli del denaro affinchè quelle immagini che catturavano la loro uscita serale, non fossero vendute alle riviste, dalle quali avrebbe ricavato ben 15’000 euro.

Quanto al compenso economico rischiesto dal paparazzo al cantante non è noto, altrettanto non nota la rivista alle quelli gli scatti erano indirizzati.

Dopo i fatti avvenuti, entrambi sono stati denunciati. Il fotografo, un 29enne è stato così denunciato, per ‘tentata estorsione’, mentre Morgan si è beccato una denuncia per ‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni’.