Chi è Moreno Merlo, il modello classe ’89, ex tentatore di Temptation Island, che ha da poco rotto con Paola Caruso

Scopriamo tutti i segreti di Moreno Merlo, dalla partecipazione a Temptation Island come tentatore, alla relazione con Paola Caruso e al flirt con Veronica Graf.

Chi è Moreno Merlo

Nasce a Moncalieri, in provincia di Torino, il 24 novembre del 1989.

Fin da piccolo, Moreno, ha coltivato la passione per il mondo della musica e per quello della moda: come si evince anche dal suo profilo su Instagram, il giovane ha cercato di portare avanti entrambe le sue passioni.

Nel mondo della moda, ha ricoperto il ruolo si sales manager per il noto brand di Dolce&Gabbana. Per quanto riguarda quello della musica, invece, sappiamo che Moreno abbia deciso di intraprendere la carriera di deejay.

Entra nel mondo dello spettacolo con la partecipazione al programma di Canale 5, Temptation Island, che gli consente di ottenere una grande notorietà e di venire invitato in numerosi programmi televisivi.

Vita privata e curiosità

Fino alla partecipazione di Moreno Merlo a Temptation Island, si sapeva ben poco della vita privata del giovane modello.

Uscito dal programma di Maria De Filippi, però, Moreno è stato paparazzato in compagnia dell’ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso. La coppia ha confermato di stare insieme lo scorso 9 settembre 2019, nel salotto di Barbara D’Urso.

Qualche giorno fa è però arrivata la notizia della rottura: con Paola non sarebbe finita bene, tanto che la Bonas lo ha definito una “persona orribile” e ha dichiarato che la rottura sia avvenuta per motivi gravissimi.

Moreno Merlo avrebbe adesso una nuova fiamma, il volto noto della televisione italiana Veronica Graf. La giovane ha approfittato della news in questione per parlare di un tema molto delicato.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato di essere stata minacciata dai fratelli Balotelli, con i quali non si è ben capito se sia andata oltre l’amicizia. Il tutto è riconducibile ad alcune risposte ambigue date dalla donna, che non avrebbe smentito un flirt con Mario Balotelli all’epoca della nascita della piccola Pia, ma si sarebbe limitata a ridere, destando sospetti.