Che fine ha fatto Moreno? L’ex vincitore di Amici sparito dalla Tv dopo L’Isola dei famosi

Amici, vi ricordate Moreno Donadoni? E’ stato il rappare vincitore di Amici dell’anno 2013. Ecco com’è oggi il cantante e cosa fa

Correva l’anno 2013 quando alla fine dell’edizione di Amici, a vincere il programma fu proprio Moreno Donadoni. Il talent show in quell’anno infatti introdusse una nuova disciplina o per meglio dire un genere diverso di musica, ovvero il Rap e Moreno ne fu proprio il primo a sperimentare quella che poi era il suo orientamento musicale.

Moreno Donadoni vita e carriera

Il cantante Rapper infatti è stato proprio il primo nella scuola di Amici a sperimentare questa nuova disciplina nella scuola. Il cantante però è stata oggetto di critiche fin dall’inizio, ma al contempo riuscì ad entrare nel cuore del pubblico italiano e addirittura a vincere l’edizione del 2013.

Il rapper classe 1989, ha da sempre, fin da giovane cercato di sfondare in quello che per lui era il suo campo, ovvero il rap. Nel corso degli anni ha faticato molto per far accettare il suo modo di cantare, ma caso vuole che nel 2012 Moreno già ebbe un enorme successo grazie alla partecipazione agli MTV Spit, arrivando in semifinale.

L’apice del successo lo ha ottenuto però con la partecipazione al talent show di Amici di Maria De Filippi, dove è riuscito a vendere 120mila copie con il suo album Stecca.

Moreno, cosa fa oggi

Moreno dopo il successo nel campo musicale, viene chiamato come concorrente all’edizione dell’Isola dei Famosi nel 2017. Dopo la partecipazione al programma però di Moreno non si hanno avuto notizie, quello che in molti non sanno però è che Moreno è entrato a far parte di SportItalia come opinionista ed esperto in campo sportivo.

Nonostante si stia occupando di altro, Moreno non intende abbandonare la Musica tanto che ha annunciato che alla fine di quest’anno uscirà il suo nuovo album.