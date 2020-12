Dramma a Monte San Vito, bambino di 2 anni trovato morto in casa

Dramma a Monte San Vito, bambino di 2 anni trovato morto in...

A dare l’allarme è stata la madre, che ha allertato immediatamente i soccorsi, ma per il piccolo non c’era ormai più nulla da fare.

La tragedia è avvenuta questa mattina in un appartamento del centro storico.

Bambino di 2 anni trovato morto in casa

Una tragedia immane quella che in questo giorno dell’Immacolata ha colpito la piccola comunità di Monte San Vito, provincia di Ancona.

Un bambino di appena due anni è stato trovato senza vita in casa. A fare la drammatica scoperta è stata la mamma del piccolo, che questa mattina lo ha trovato esanime nel suo lettino.

Quando è andata a svegliarlo, la donna, che ha altri due figli piccoli, si è accorta che il bambino non respirava più. Immediatamente ha allertato i soccorsi, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il piccolo.

Disposta l’autopsia

Intanto, sul corpo del bambino è stato disposto l’esame autoptico. Sarà soltanto l’autopsia a chiarire le reali cause del decesso e cosa sia davvero successo al piccolo.

La comunità di Monte San Vito è sotto choc per quanto accaduto a questa famiglia, colpita da un terribile lutto.

Il sindaco del comune, Thomas Cillo, ha cancellato alcune iniziative previste per questa giornata in segno di lutto per quanto accaduto.

“Il rispetto e il dolore prima di tutto”

si legge sulla pagina dell’amministrazione.

Nei prossimi giorni sono attesi i primi risultati dell’esame autoptico che potranno chiarire quanto accaduto al bambino.

Resta il dolore per una perdita tanto assurda quanto impossibile da comprendere. La comunità di Monte San Vito si è stretta attorno alla famiglia del bambino, che lascia papà, mamma e due sorelline piccole.