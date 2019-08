Grave lutto per la serie Il Commissario Montalbano, il triste addio di Scicli

Lutto nel mondo della televisione: morto il regista della serie tv Montalbano, i messaggi di cordoglio sui social

Mondo della televisione è in lutto: è morto il regista di Montalbano.

Lutto in tv: addio ad Alberto Sironi

Si è spento, all’età di 79 anni, Alberto Sironi. Da giovanissimo si dedica alla sua passione che, con il tempo, si trasforma nel suo lavoro: il cinema. Frequenta la scuola di arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. In seguito a diverse esperienze teatrali inizia a collaborare con la Rai. E’ autore di diverse serie televisive di successo come Il grande Fausto, fiction biografica in due puntate su Fausto Coppi.

Verso la fine degli anni ’90, arriva la notorietà per il regista lombardo. In quegli anni, dirige una delle fiction Rai più amate nel nostro Paese Il commissario Montalbano, ispirata al protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri. Proprio Alberto Sironi scelse Luca Zingaretti come il volto del commissario di Vigata. Dal 1999, è una che ha conquistato numerosi fan in Italia anche grazie all’attore romano che interpreta Salvo Montalbano. Numerosi i messaggi di cordoglio dei fan sui social.

I messaggi di cordoglio sui social

Nelle ultime ore, si è rapidamente diffusa la notizia della scomparsa del noto regista lombardo. Molti fan della serie televisiva della Rai si sono precipitati sull’account Instagram di Luca Zingaretti per salutare, un ultima volta, Alberto Sironi. Ecco alcuni dei commenti che si possono leggere sotto l’ultimo post condiviso dall’attore

“@luc_zingaretti Il TG2 ha appena annunciato la morte del regista Alberto Sironi, il regista della Serie TV del Commissario Montalbano. Il regista che scelse proprio Lei, Luca Zingaretti, per il ruolo del nostro amato Commissario Montalbano. Mi dispiace molto 💔 ..dopo Camilleri anche il secondo papà di Montalbano ci ha lasciati 💔😥 “

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia del regista.