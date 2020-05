Mont Saint-Michel libera dai turisti: le immagini spettacolari

La penisola di Mont Saint-Michel è deserta e senza turisti a causa del lockdown. Ecco gli spettacolari video registrati dai droni.

L’isola di Mont Saint-Michel è completamente vuota, senza turisti e con le strade completamente vuote. La Francia è in lockdown da oltre un mese e le città sono completamente vuote, proprio come nel nostro paese. Per questo motivo molti fotografi o piloti di droni, stanno approfittando della situazione per catturare immagini o video, che non sarebbero possibili in altre situazioni.

Le immagini del lockdown

Mont Saint-Michel è una delle località maggiormente turistiche della Normandia ed ora è completamente sgombra dai turisti, con le sue strade vuote. I video e le foto sono stati ripresi da Jérémie Eloy, specializzato nel registrare video utilizzando droni. Il video maker ha potuto catturare immagini molto rare della cittadina della Normandia.

La cittadina di Mont Saint-Michel ospita annualmente circa 2 milioni di visitatori, ma a causa della pandemia non si arriverà a questo livello nel 2020. Ora per la penisola ci sono solo i 15 abitanti, a causa delle restrizioni imposte dal Governo francese e saranno attive fino all’11 maggio, salvo eventuali prolungamenti se la situazione non migliorerà.

Nel video sentiamo solo il suono degli uccelli, che rompono il silenzio. Sembra di essere tornati indietro nel tempo e le immagini di Jérémie Eloy rendono tutto molto suggestivo. I video sono stati registrati con i droni che volano a 3 metri d’altezza proprietà della Wanaii Films, che è una società di produzione.

Possiamo vedere l’alba color pastello, senza vedere nuvole all’orizzonte. Questa particolare penisola, vista dall’alto quasi senza nuvole. Visto dall’alto, sembra quasi un isolotto sperduto in mare in un mare di calma. Secondo il sindaco, una situazione simile, probabilmente non si viveva dalla seconda guerra mondiale. Si spera che questa situazione possa terminare al più presto, segno che questa pandemia è stata finalmente sconfitta.