Monopattini elettrici, tutte le nuove regole: dal casco ai limiti di velocità

Al via i monopattini elettrici ma ci sono molte nuove regole in merito! Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di acquistarlo e guidarlo.

Nuove importanti regole per i monopattini elettrici, che dovranno essere da subito messe in atto. Ecco cosa dice la legge.

Le nuove regole sul monopattino elettrico

Con l’arrivo della bella stagione in molti stanno pensando di acquistare o tirare fuori dal garage il monopattino elettrico. Il nuovo mezzo di trasporto che consente di raggiungere il luogo di lavoro o di svago in poco tempo, evitando così il traffico e non dovendo impazzire per il parcheggio.

Ma per usufruire di tutto questo, ci sono anche delle regole da seguire previste per legge al fine di non incorrere in incidenti e – da non sottovalutare – multe salate.

Come si evince anche da Il Messaggero, per guidare uno di questi mezzi sarà necessario avere almeno 14 anni e indossare il casco. Un’altra regola ferrea è il non poter circolare lungo le strade extraurbane (divieto non applicabile in caso di strade con pista ciclabile).

La velocità massima consentita sulle strade urbane è di 50 Km/h. Queste le regole che sono presenti sul Milleproroghe, che definisce come monopattino il

“mezzo a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kw”

Gli stessi non potranno superare i 25 km/h in caso di percorrenza su carreggiate e i 6 Km/h in caso di circolazione in area pedonale.

Le multe per chi infrange le regole

Per chi infrange le regole dettate sull’utilizzo del mezzo, ci saranno applicazioni di multe che vanno da 100 sino a 400 euro. In caso di una seconda violazione, si prevede la confisca del monopattino.

Non solo, sarà obbligatorio in orario serale o comunque al buio indossare giubbotto retroriflettenti ad alta visibilità, pena multa che va da 50 sino a 200 euro.