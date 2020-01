Monopattini elettrici, tutte le regole per la circolazione su strada

Dal primo gennaio tutti con i monopattini elettrici: ma occhio alle regole per la circolazione e non manca qualche polemica sulla sicurezza

I monopattini elettrici possono circolare tranquillamente dal 1° gennaio ma è bene sapere quali siano le regole per la sicurezza, nonostante non manchino le tantissime polemiche.

Le regole per la sicurezza su strada

Sono stati equiparati alle biciclette, ma siamo sicuri che tutti sappiano come utilizzarli al meglio? Dal primo dell’anno possono circolare su tutte le vie e piazze delle città italiane.

Le regole principali sono:

Non superare i 20 Km/h

Dotazione di luci posteriori e anteriori

Potenza non superiore a 500 watt

Non è necessaria la patente, assicurazione e casco

Nelle ore notturne/al buio è necessario indossare un giubbotto catarifrangente

Non è possibile portare uno o più passeggeri

Secondo alcuni comuni saranno utilissimi per smaltire il traffico e gestire al meglio i parcheggi, ma i dubbi sulla sicurezza sono tanti e chi utilizza questo mezzo dovrà fare molta attenzione.

Nel mondo sono considerati oramai una moda, uno status symbol per raggiungere il luogo di lavoro e non solo – senza perdersi nel traffico o ritardare per via dei mezzi pubblici. Naturalmente tutto questo è possibile a distanze ridotte e dentro la città stessa.

Milano si è equipaggiata esponendo più di 200 cartelli per indicare le zone vietate da questi mezzi. Nei prossimi giorni la Polizia valuterà utilizzo e modalità al fine di verificare se tutto si svolga nella massima sicurezza o meno.

Potrebbero infatti cambiare le regole e ci potrebbe essere anche l’introduzione dell’obbligo del casco e – ma non è detto – dell’assicurazione del mezzo stesso.