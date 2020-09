Monica Vitti, la verità sulla sua malattia: ‘Non è ricoverata in Svizzera’

Da 20 anni lontana dai riflettori a causa di una malattia, ecco come sta oggi la nota attrice Monica Vitti.

Da molto tempo oramai, Monica Vitti non si è più vista in TV a causa di una malattia da cui, purtroppo, è tuttora affetta. Ma come sta oggi? Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute.

La malattia e l’addio alla TV di Monica Vitti

Un’attrice di fama internazionale. Stiamo ovviamente parlando di Monica Vitti. Per oltre 50 anni ha preso parte ad una serie di pellicole di successo. Tra questi ricordiamo:

Tetralogia dell’incomunicabilità (il film che l’ha resa famosa nel mondo di Michelangelo Antonioni

L’avventura

La notte

L’eclisse

Deserto rosso

Nel corso degli anni, ha ottenuto una serie di premi tra cui cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali): tre Nastri d’Argento, dodici Globi d’oro (di cui due alla carriera), solo per citarne alcuni.

Le parole del marito: la verità sul suo ricovero

Da molti anni a causa di una malattia degenerativa la diva degli anni ’70 è lontana dalle scene. Ma come sta adesso?