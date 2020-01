‘Fatti l’uno per l’altra’: Monica Satta confessa la rivelazione con Timperi: la complicità è evidente

‘Fatti l’uno per l’altra’: Monica Satta confessa la rivelazione con Timperi: la...

Le parole di Monica Setta sul rapporto che la lega al collega Tiberio Timperi e sulla sua vita professionale. Ecco cosa ha dichiarato a Vieni da Me

La conduttrice di Uno Mattina in Famiglia Monica Setta si è lasciata andare a Vieni da Me a confessioni sulla vita professionale e privata che hanno toccato il pubblico.

La svolta di Monica Setta

Monica Setta, classe ’64 nata a Brindisi è stata per molto tempo giornalista apprezzata lavorando per svariati anni sia in Rai che successivamente a Mediaset.

La versatile Monica è anche scrittrice e conduttrice infatti da questo anno è stata scelta direttamente dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis per condurre lo storico programma Uno Mattina in Famiglia nell’appuntamento del finesettimana tanto atteso da milioni di spettatori.

Monica ha svelato in un’intervista di qualche mese fa ad Agi come ha ricevuto la bella notizia:

“Mi ha telefonato a fine giugno e mi ha detto che voleva darmi la conduzione della trasmissione”

Confessando di aver accettato ma di aver avuto anche paura di non essere in grado di sostenere un compito così importante.

“Era un grosso rischio, ma ho deciso di prendermelo e di rimettermi in gioco a 55 anni”

Per Monica questo è stato un anno di alti e bassi con la splendida avventura del programma di Rai1 ma anche il forte dolore vissuto per la scomparsa della nonna.

Il rapporto con Timperi alla guida di Uno Mattina

Ai microfoni di Vieni da Me, condotto dalla frizzante Caterina Balivo, la Setta ha confidato inoltre un retroscena del seguitissimo programma Uno Mattina in Famiglia: il rapporto di complicità con Tiberio Timperi.

Il conduttore e la Setta infatti hanno formato una coppia artistica ottimamente riuscita dando vita ad un programma che sta toccando picchi di share molto alti, fino al 26%

Proprio sul rapporto con Tiberio la interroga la Balivo e Monica Setta risponde:

“Con Tiberio abbiamo la stessa età, siamo entrambi giornalisti e, purtroppo, ci accomuna anche il fatto di essere tutti e due genitori separati”

Già qualche tempo fa in un’intervista al settimanale DiPiú la giornalista aveva raccontato come il segreto del successo della trasmissione domenicale di Rai2 fosse proprio la coppia con Timperi:

“Io e Tiberio Timperi siamo fatti l’uno per l’altra. Siamo molto simili e in studio si respira una bella sintonia.”

Il pubblico sta confermando le parole di Monica e dalla rete è arrivata la conferma dell’apprezzamento del lavoro dei due conduttori, infatti è stata concessa un’ora in più di trasmissione.