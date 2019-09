Grave lutto per Monica Setta ‘Non riesco a trattenere le lacrime’: la triste notizia durante le prove di Uno mattina

Monica Setta ha subito una grave perdita. La commozione e il dolore purtroppo ha preso il sopravvento durante le prove per Uno mattina

Una notizia tragica ha costretto Monica Setta alle lacrime durante la registrazione del suo programma. Ecco il post con cui spiega l’accaduto

Un periodo non facile per Monica Setta

La giornalista e conduttrice pugliese è un volto noto nella tv italiana sia in Rai che in Mediaset.

Negli ultimi anni oltre alla collaborazione con numerose importanti testate giornalistiche è stata un’apprezzata opinionista di vari programmi tv di Canale 5 come Pomeriggio 5 e Domenica Live e per Rai1 in Storie Italiane.

Con grande gioia dei suoi fan per la stagione 2019/2020 la RA1 l’aveva dapprima voluta all’interno del programma Uno mattina in uno spazio tutto suo dedicato ai temi dell’economia familiare ma poi la rubrica è stata cancellata.

Nonostante questo piccolo inconveniente la conduttrice è stata confermata alla guida di Uno mattina in Famiglia nei weekend insieme a Tiberio Timperi veterano del programma e per lei è grande la soddisfazione di tornare alla Rai dopo 6 anni.

La conduttrice però proprio durante le prove del programma ha ricevuto una notizia che l’ha gettata nella disperazione.

Il lutto e il dolore di Monica in un post su facebook

La Setta è dunque proprio in questi giorni alle prese con le prove del programma di Michele Guardì che andrà in onda da sabato 14 settembre e l’adrenalina è alle stelle.

Purtroppo però Monica ha appreso mentre era in studio la notizia della morte della sua amata nonna.

La conduttrice ha annunciato la triste notizia con un lungo e commovente su Facebook..

Queste le sue parole

“E anche se oggi non riesco a trattenere le lacrime ripensando alla mia amatissima nonna che è volata in Cielo a raggiungere mio padre..❤️ la professionalità mi impone di sorridere”

Monica specifica di trovarsi alle prove di Uno Mattina ed è per questo che è costretta a continuare a sorridere per il suo pubblico anche se dentro di lei prova un forte dolore per la scomparsa di una persona così importante per lei come la nonna Zelinda scomparsa a quasi 110 anni.

I tanti commenti di solidarietà testimoniano come i telespettatori apprezzano la professionalità di Monica e i fan sono sicuri che anche la nonna la guarderà al debutto del programma e sarà orgogliosa di lei: