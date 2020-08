Monica Setta, la verità su Tiberio Timperi ‘Non siamo amici, non ho nemmeno il suo numero’

Monica Setta parla del rapporto che ha con Tiberio Timperi. Anche se sono colleghi nel condurre UnoMattina in famiglia e svela: “Non siamo amici”

Monica Setta si svela e parla del rapporto col collega con Tiberio Timperi, anche se lavorano insieme a UnoMattina in famiglia non sono amici. Il programma è un gran successo anche grazie ai due conduttori.

La conferma alla guida di UnoMattina in famiglia

La conduzione è affidata al duo anche per la prossima stagione come confermato da Stefano Coletta, mentre presentava i palinsesti Rai 2020/2021. Monica Setta ha fatto una lunga, che possiamo leggere sull’ultimo numero del settimanale Vero. In essa ha svelato interessati dietro alle quinte, di cui non eravamo a conoscenza, riguardanti soprattutto Tiberio Timperi:

“A differenza di altre coppie della Tv, io e Tiberio non siamo diventati amici…Non ho neppure il suo cellulare nè ci seguiamo sui social…”

Questo genere di rapporto esclusivamente professionale non traspare ed i telespettatori non ci sono mai accorti di nulla. Monica dice chiaramente che hanno un rapporto cordiale, molto professionale, ma non sono mai entrati in confidenza e nonostante questo, funziona tutto perfettamente.

La felicità della riconferma a UnoMattina in Famiglia

L’intervistatore del settimanale Vero ha chiesto a Monica Setta quale sia stata la sua reazione dopo la riconferma per la conduzione di UnoMattina in famiglia. La conduttrice ha detto di essere a conoscenza di tutto già dalla fine di maggio. Sperava nella riconferma, proprio per gli ottimi risultati ottenuti. Ha detto che per poterne parlare doveva aspettare le presentazioni ufficiali dei palinsesti Rai 2020/2021, dicendo che:

“Sono impazzita di gioia…Avrei voluto gridare a tutti la mia felicità […] I risultati ci sono stati e ci contavo, pur sapendo che in Tv nulla è scontato…”

Monica Setta ha infine detto che nella prossima edizione non cambierà nulla, perché il programma ha avuto un grande successo insperato e per niente scontato. Ha confessato che era un po’ intimorita