Vi ricordate Monica Hill di Amici? Ecco che fine ha fatto l’ex cantante del talent di Maria De Filippi

Vi ricordato della bravissima cantante Monica Hill? La giovane aveva partecipato al programma di Maria De Filippi Saranno Famosi, ecco cosa fa oggi

Il talent show di Maria De Filippi ha avuto un enorme successo all’inzio del suo esordio. Molti sono stati i cantanti che hanno partecipato al programma e che hanno lasciato un segno nel cuore di moltissimi ragazzi dell’epoca. Una delle concorrenti che ha lasciato il segno è stata proprio Monica Hill.

Cosa fa oggi Monica Hill

La bravissima cantante con la sua voce straordinaria ha lasciato un dolcissimo ricordo nella vita di molti adolescenti dell’epoca. La ragazza infatti con la sua voce straordinaria ha fatto sognare milioni di italiani che da sempre hanno seguito il programma di Maria De Filippi.

La giovane come tutti ricordano non riuscì a vincere il talent show,ma riuscì comunque ad avere un enorme successo. Il suo talento infatti fu immediatamente apprezzato da diversi personaggi importanti della musica. La giovane oggi infatti è ancora ben nota nel mondo della musica, tanto da andare in giro per il mondo con la bravissima Laura Pausini

Monica Hill, in tour con Laura

La giovane ha portato avanti la sua passione con la musica ed infatti oggi è molto attiva in questo campo. Infatti nel 2016 l’abbiamo vista a Sanremo appunto insieme a Laura Pausini e non solo.Poco dopo l’abbiamo vista collaborare anche con Eros Ramazzotti.

Oltre alla musica però Monica si è costruita pian piano anche una bellissima famiglia. La giovane infatti è sposata con Andrea Morelli, chitarrista di Cesare Cremonini. I due al momento si godono il loro matrimonio, anche se non hanno ancora figli, i due sembrano avere un rapporto stupendo e molto in sintonia. Oggi la giovane però si sta impegnando per proseguire il suo sogno nel mondo della musica insieme a Laura Pausini.