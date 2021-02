Monica Bellucci, la FOTO toglie il fiato: l’attrice dimentica i pantaloni

L’attrice ha postato una foto incredibile, ma un piccolo dettaglio non è passato affatto inosservato ai suoi fan.

Monica Bellucci si conferma un vero e proprio spettacolo. Il 30 settembre compirà 57 anni, ma la sua bellezza continua a stupire.

L’attrice fa sempre breccia nel cuore dei fan con scatti e video postati sui social da togliere il fiato.

Uno scatto in particolare, postato dalla bellissima modella e interprete, sta facendo il giro del web.

La foto è diventata virale e non solo per la bellezza e la sensualità di Monica, ma anche per un piccolo dettaglio che gli utenti non potevano non notare.

Monica Bellucci, icona di bellezza

Monica Bellucci è senza dubbio una delle donne più belle del pianeta.

Nel corso della sua carriera è stata scelta da importantissimi registi, per comparire in pellicole di successo come Malèna, Spectre, Matrix e Dracula di Bram Stoker.

Durante il suo percorso ha anche sfilato ed è stata testimonial per brand come Dolce&Gabbana, Intimissimi e Fendi.

Ora, a quasi 57 anni, continua a essere considerata un’icona di bellezza e sensualità.

Su Instagram è seguita da 3,8 milioni di followers, che la sostengono in ogni suo progetto e la invadono di likes e commenti alle foto.

Una foto in particolare, caricata dall’attrice poche ore fa, si è fatta notare un piccolo dettaglio.

Ecco la foto clamorosa

Monica Bellucci ha postato una foto incredibile sul suo profilo ufficiale su Instagram.

Nello scatto, la modella e attrice porta i capelli corti, vari accessori e una giacca scura.

Monica sprigiona bellezza da tutti i pori e i fan non possono non notarlo. Per questo, hanno portato lo scatto a 300 mila likes.

Un piccolo dettaglio, però, è saltato immediatamente all’occhio dei più attenti: la Bellucci ha dimenticato i pantaloni.

Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

L’attrice, infatti, indossa una mise piuttosto succinta. Le calze scure sono trasparenti e il body nero non rende visibile alcunché.

La Bellucci è sobria, ma allo stesso tempo il dettaglio ha colpito nel segno e ha provocato soprattutto i maschietti che la desiderano da sempre.