Monica Bellucci irriconoscibile, capelli cortissimi e scollatura profonda: la nuova foto conquista i fan

Monica Bellucci cambia look: Il nuovo taglio della donna più amata e desiderata d’Italia fa impazzire i fan, ecco cosa ha combinato

La bellissima showgirl e attrice Monica Bellucci è una delle donne più amate e desiderate dal pubblico italiano. La donna infatti è stata sempre apprezzata per la sua inconfondibile bellezza.

Monica Bellucci cambia look

La bellissima attrice continua a stupire i suoi fan. A 50 anni compiuti è una delle donne più apprezzate nel mondo dello spettacolo, non solo per la sua bravura ma anche ovviamente per la sua bellezza. L’attrice però in queste ultime ore ha lasciato i fan senza parole per una foto pubblicato sui social. L’attrice infatti ha pubblicato una foto dove si ritrae con un look completamente diverso da quello che di solito siamo abituati a vederla. Monica pare infatti si sia fatta fotografare con un taglio di capelli molto corto e una frangetta spettinata. Uno scatto che ha fatto impazzire e non poco i fan.

Monica Bellucci ha tagliato tutti i capelli?

La bellissima attrice nonostante l’avanzare con l’età sembra essere ogni anno più bella. A conquistare il suore cuore è stato l’affascinante francese Vincet Cassel, da cui ha avuto due splendide figlie. Purtroppo però tra i due è finita e si sono detti addio nel 2013, dopo ben 14 anni di matrimonio.

Nonostante la separazione Monica sembra aver sempre molta cura della sua persona, infatti nelle ultime ore l’attrice ha pubblicato una foto che ha stupito e non poco i fan. La foto ha riscosso un enorme successo sui social network e in molti infatti si sono complimentati con l’attrice per la scelta del suo nuovo look.

Molti però hanno pensato che la Bellucci si fosse aiutata con una parrucca, ma da quanto si è capito, l’attrice ha tagliato la sua bellissima chioma.