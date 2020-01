Mamma di Stanghella, Mohamed rompe il silenzio sulla scomparsa di Samira

Occhi puntati sulla scomparsa di Samira, dopo l’arresto Mohamed rompe il silenzio e racconta la sua versione

Mohamed rompe il silenzio sulla scomparsa di Samira, sua moglie, giustificando il suo viaggio in Spagna. Ma gli inquirenti sono sempre più sospettosi.

Mohamed rompe il silenzio sulla scomparsa della moglie

Dopo la sua fuga avvenuta il 1° gennaio, Mohamed è stato arrestato a Madrid. L’uomo è accusato di omicidio e occultamento di cadavere dopo che sua moglie è scomparsa il 21 ottobre 2019.

Una donna che mai avrebbe lasciato la sua bambina e che, secondo le tante testimonianze, accusava malessere per il comportamento del marito. Lei troppo “occidentale” e lui troppo geloso per riuscire a reggere questa situazione.

Ora, come si evince da La Voce di Rovigo, Mohamed rompe il silenzio e spiega i motivi della sua fuga all’estero. Il quotidiano riporta proprio le parole stesse dell’uomo:

“Mi hanno arrestato mentre stavo andando alla stazione dei bus di madrid per tornare in italia”

Quindi, secondo la sua versione sarebbe stato preso dalla Polizia spagnola proprio nel momento in cui stava per tornare in Italia. Gli inquirenti non sono convinti delle varie versioni dell’uomo e il cerchio si stringe.

Secondo l’accusa infatti – sempre come riporta il quotidiano – la donna sarebbe stata uccisa da lui per gelosia o per impedirle di lasciarlo. Tutte ipotesi che dovranno essere o meno confermate.

Il contatto telefonico tra Mohamed e il suo avvocato

L’uomo attualmente è al carcere di Madrid in attesa di essere riportato in Italia, dichiarandosi innocente e ignaro sulla sparizione della donna.

Come si evince, inoltre, Mohamed e il suo avvocato italiano – Pizzi – sono riusciti finalmente a sentirsi. L’uomo ha accordato il suo ritorno in Italia in quanto afferma di non aver mai pensato di scappare.

Non appena arriverà in Italia saranno comunicati maggiori elementi su questa particolare vicenda.