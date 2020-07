Intervista in videocall: passa la moglie nuda alle spalle, l’incidente bollente in diretta diventa virale

Intervista in videocall: passa la moglie nuda alle spalle, l’incidente bollente in...

Moglie nuda dietro la videocamera, l’incredibile gaffe del conduttore sfociata in un grande imbarazzo per il presentatore e l’ospite

Le videochiamate sono diventate uno strumento essenziale per lo smart working nel corso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Vedersi attraverso i device ha permesso a tutti di mantenersi in contatto con gli amici, ma anche di mantenere incolume il proprio posto di lavoro.

Lo sa bene un presentatore, che ha continuato con le sue interviste anche durante il Covid-19, ma che ha rischiato grosso, commettendo un’incredibile gaffe. Scopriamo insieme di cosa si tratta…

La gaffe del conduttore

Fabio Porchat è un attore e conduttore brasiliano, che, nel corso di una videocall, stava intervistando il politico socialista Guilherme Boulos. Durante l’intervista in questione, è avvenuto un episodio che ha dell’incredibile e che è diventato immediatamente virale.

La moglie del presentatore, Nataly Mega, infatti, è uscita dalla doccia nel frattempo che il marito si dedicava alla sua attività lavorativa. La donna, in difficoltà a raggiungere la cabina armadio ha tentato di passare alle spalle del marito, abbassandosi il più possibile per non farsi cogliere dalla webcam.

Il tentativo della donna si è, tuttavia, rivelato vano. Alle spalle dell’intervistatore, infatti, è comparsa la moglie completamente nuda, coperta solo da un asciugamano posto sui capelli.

La moglie completamente nuda

La donna non è riuscita a non farsi beccare dall’inquadratura e ha sorpreso l’intervistato che ha reagito affermando:

“Qualcuno è passato lì dietro con un asciugamano in testa.”

Dopo un iniziale imbarazzo e qualche tentennamento, Porchat e Boulos hanno iniziato a ridere e il conduttore ha replicato:

“Sì, è passata mia moglie, ed è completamente nuda! Ti hanno vista tutti, compreso Boulos.”

Alla fine, in lontananza, si è sentita la donna commentare:

“Scusa Boulos, ti chiedo perdono!”.

Il politico ha concluso il tira e molla affermando non ci fossero problemi. Una gaffe, quella del conduttore, che poteva rivelarsi letale, ma che si è conclusa soltanto scatenando un momento di ilarità.