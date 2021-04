Ecco cosa abbiamo scoperto sulla vita privata di Nino Frassica e in particolare sulla bellissima moglie, molto più giovane di lui.

La moglie di Nino Frassica si chiama Barbara Exignotis ed è ben 25 anni più giovane di lui!

Ha un passato inaspettato, che vi sveliamo nelle prossime righe. Continuate a leggere!

La meravigliosa unione con Nino Frassica

Barbara Exignotis ha 45 anni ed è la seconda moglie di Nino Frassica.

La prima è stata Daniela Conti, con la quale si è separato da tempo.

Nino e Barbara stanno insieme da molti anni. Dopo più di 10 anni di convivenza, si sono sposati con rito civile in Sicilia nel 2018.

Barbara ha un passato davvero molto particolare, che non tutti conoscevano!

Il passato segreto di Barbara Exignotis

La moglie di Nino Frassica ha un passato nascosto. La donna, infatti, era una star dei film per adulti.

Barbara è nota anche con lo pseudonimo di “Blondie” nel settore. Le pellicole di cui è stata protagonista risalgono agli anni ’90.

L’ultimo film del genere che ha girato risale al 2007. E’ stato proprio in quel periodo che ha incontrato Nino Frassica, che è diventato l’amore della sua vita.

I due hanno persino recitato a teatro in “Liubov pret-a-porté”.

In passato, alcuni avevano supposto che la coppia avesse una figlia, Valentina. In realtà, la giovane è nata dall’unione tra l’attore comico e la precedente moglie.

Non ha nulla a che fare con Barbara, quindi, che invece, in base alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore sul web, non ha mai avuto figli.

Non ci rimane che augurare a entrambi tanta felicità!