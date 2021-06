Hai mai visto la moglie e i figli di Enrico Papi? Ecco Raffaella, Jacopo e Rebecca

Ecco tutto quello che abbiamo scoperto su Raffaella, Jacopo e Rebecca, tre membri della famiglia di Enrico Papi.

Abbiamo fatto delle ricerche su Enrico Papi e la sua famiglia e siamo riusciti a scoprire chi sono i suoi affetti più importanti.

Scopriamo insieme tutti i segreti dell’amatissimo conduttore televisivo!

Chi è Enrico Papi

Nasce a Roma, il 3 giugno del 1965, sotto il segno zodiacale dei Gemelli e ha quindi appena computo 56 anni.

Esordisce in Rai alla fine degli anni ottanta, dopo di che passa a Mediaset a metà degli anni novanta.

L’uomo è diventato, nel corso degli anni, uno dei volti storici di Italia 1, emittente per la quale ha condotto Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna, tra gli altri.

Dopo aver condotto Name that tune, Papi torna al timone di Guess My Age!

Chi sono la moglie e i figli di Enrico Papi

Nel 1998, Enrico Papi ha sposato la sua storica fidanzata, Raffaella Schifino. Dall’unione tra i due, sono nati due figli: Rebecca, nata nel 2000 e che oggi ha 20 anni, e Jacopo, nato nel 2008, che invece ne ha 12.

La moglie è apparsa in qualche scatto in compagnia del marito e dei figli, ed è sembrata piuttosto timida e discreta.

I figli sono apparsi in alcuni programmi condotti da Papi, come Guess my age e Trasformat.

Tutta la famiglia è stata mostrata in vari video e foto nel corso di una sorpresa organizzata a Enrico Papi a Domenica Live.

Una curiosità riguardante la famiglia è che, dopo la nascita del secondo figlio, la coppia si era trasferita a Miami.

Tutto procedeva per il meglio, fino a quando in occasione dell’uragano Irma l’intera famiglia non avrebbe rischiato seriamente di perdere la vita.

Da quel momento, tutti hanno deciso di spostare la propria residenza nuovamente a Roma, dove vivono tutt’ora e si sentono più al sicuro.