Hai mai visto la moglie di Fabio Fazio? Nessuno la conosceva… – FOTO

Il conduttore di Che Tempo Che Fa è sposato da anni con una donna che fino a questo momento ha vissuto nell’ombra, ecco chi è.

Fabio Fazio è sempre stato un conduttore molto riservato, che ha tenuto alla sua privacy e quella della sua famiglia in maniera particolare.

Per questa ragione, difficilmente ha voluto lasciar trapelare dettagli relativi alla sua vita privata.

Eppure, a telecamere spente, Fazio vive una relazione felice con la moglie, Gioia Selis, di cui in pochi avevano sentito parlare.

La lunga storia d’amore tra i due

Fabio Fazio e Gioia Selis si sono incontrati molti anni fa e da quel momento non si sono più lasciati.

Nel 2004 è venuto al mondo il primogenito della coppia, Michele, mentre nel 2009 è nata Caterina.

Non tutti lo sanno, ma Gioia Selis in passato ha recitato in un film assieme al marito e noto conduttore tv.

Si tratta di Pole Pole, una commedia del 1996 del regista Massimo Martelli.

La loro fu una partecipazione a scopo benefico. I ricavi della pellicola furono devoluti all’Amref, fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca.

Chi è Gioia Selis

La moglie di Fabio Fazio ha origini liguri ed è nata infatti l’8 febbraio a Savona, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Gioia discende da una famiglia molto nota nel capoluogo ligure: il padre, infatti, era un illustre dottore e uno dei fondatori della società sportiva di pallanuoto della città, chiamata “Rari Nantes Savona”.

Ha sposato il celebre conduttore il 23 luglio del 1994, nella chiesa di San Martino a Borgio Verezzi.

Alle nozze hanno preso parte vari i colleghi del conduttore televisivo, che all’epoca era al timone della trasmissione di successo Quelli che il calcio.

Gioia è una madre affezionatissima ai suoi due figli, Michele e Caterina, e al marito, con cui condivide un rapporto speciale, sempre lontano dai riflettori.