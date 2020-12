Paolo Bonolis, guai per la moglie a Natale. Il web non la perdona: ‘Vergognati’

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono tra i personaggi del piccolo schermo maggiormente seguiti dal pubblico italiano.

Di recente l’imprenditrice è finita nell’occhio del ciclone sui social a seguito di alcuni scatti postati sul suo profilo.

Il dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei followers, che si sono subito scagliati contro Lady Bonolis. Ecco che cosa è accaduto.

Da pochi giorni è trascorso il Natale 2020, una festa attesa più che mai in quest’anno caotico nella speranza di potersi ricongiungere con i propri cari e con i propri amici con maggiore tranquillità.

Ma le condizioni sanitarie non lo hanno permesso tanto da decretare uno stop da parte del governo nei giorni più caldi di queste festività.

Tutti però hanno cercato di rendere quanto più piacevole possibile queste giornate dando spazio alla fantasia e ai dettagli, con particolare riferimento agli addobbi della casa ma anche della mise en place.

Anche Sonia Bruganelli a tal proposito, come molti ha voluto condividere sui social la sua sfarzosa tavola natalizia, fatta di tovaglia di tessuto pregiato, calici di cristallo e bottiglie di vino di un certo calibro.

Tutto questo sfarzo non è stato però preso di buon grado dagli utenti i quali si sono scagliati contro la moglie di Paolo Bonolis. Ecco perchè.

‘Irrispettosa’, è stata così definita Sonia Bruganelli in uno dei tanti commenti contro la sua persona. La moglie dell’amato conduttore sarebbe stata colpevole di aver sfoggiato una mise en place troppo luculliana.

Un lusso sfrenato rispetto ai tempi odierni dove molti a causa della crisi generata dal Covid ‘non arriverebbe a fine mese’ fanno notare alcuni utenti indignati dall’eccessivo sfarzo:

‘Secondo me è irrispettoso pubblicare queste foto. Ci sono cose molto costose su quella tavola e in un periodo in cui il popolino non arriva a fine mese, be’, per me sono fuori luogo’