Modena, terrore in casa: “Mio marito mi ammazza, aiutatemi”

Una donna di Modena ha allertato i carabinieri perché il marito violento stava tentando di ucciderla.

Modena, la donna si è chiusa nel bagno per sfuggire alla violenza del marito e ha allertato gli agenti.

L’ennesimo caso di violenza domestica

Il fatto è successo a Nonantola, in provincia di Modena. Una donna ha allertato i carabinieri dopo essersi chiusa in bagno per chiedere aiuto: il marito stava cercando di ammazzarla. L’uomo, 42 enne, era in possesso di una pistola, rivelatasi poi a salve, che gli agenti hanno poi trovato in casa insieme ad altri oggetti: coltelli e oggetti come un manico di scopa ricurvo.

I litigi andavano avanti da diversi mesi, precisamente da gennaio. La donna aveva paura di essere uccisa. Per questo motivo, la donna, sfuggita alle grinfie del marito, è riuscita ad allertare gli agenti.

L’uomo è stato arrestato

Il 42 enne si trova ora recluso nel carcere di Reggio Emilia. La carcerazione è stata ritenuta necessaria anche a seguito della ricostruzione dei fatti.

Sin dallo scorso gennaio la donna era vittima di violenza domestica. Le liti in casa erano tante e molte si erano concluse con minacce di morte e percosse. Purtroppo, la donna non aveva avuto il coraggio di denunciare ma aveva perdonato il coniuge. Il 9 aprile, però, la donna ha avuto paura di morire tanto che si è chiusa in bagno e chiamato gli agenti. Come si legge su TgCom24, nella chiamata la donna avrebbe detto:

“Aiutatemi o questo mi ammazza”.

Alla telefonata è seguito l’intervento dei carabinieri e poi l’arresto dell’uomo.