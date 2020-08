Modena, ragazza viene investita due volte in 10 minuti: è grave.

Un incredibile incidente a Modena dove una 28enne è stata investita due volte in pochi minuti ed ora è ricoverata. Ecco cosa è accaduto.

La giovane investita a Modena si trova in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi. Per la dinamica sono in corso le indagini.

Incidente a Modena: giovane investita due volte

La vicenda che ha dell’incredibile arriva da Modena ed ha visto come protagonista una giovane di appena 28 anni.

Si sà purtroppo sulle strade avvengono numerosi incidenti per le cause più disparate ed in molti casi hanno conseguenze anche gravi.

Il caso della giovane emiliana però è particolare sotto molti aspetti: la poverina infatti non è rimasta vittima di un solo incidente ma di ben due sinistri nel giro di pochi minuti.

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni la ragazza infatti si trovava a piedi nella città emiliana quando è stata investita da un auto.

Come riporta Tgcom24 in questo primo incidente, alle 8 di mattina, la giovane non ha riportato gravi conseguenze.

L’automobilista che ha investito la ragazza si è subito fermato a prestare soccorso, con lui anche un uomo che aveva assistito all’incidente.

La 28enne stava bene però e si è allontanata autonomamente senza ricorrere a cure mediche.

I due incidenti collegati solo dopo il ricovero, si indaga

Dopo solo 10 minuti dal primo incidente però la ragazza che è originaria di Carpi è stata nuovamente investita.

Mentre viaggiava in sella alla sua bici infatti la 28enne è entrata in collisione con un’altra vettura rovinando sull’asfalto.

Come emerge questo secondo episodio sarebbe avvenuto poco distante dal primo, si parla infatti di qualche centinaio di metri.

La ragazza, che viaggiava sulla sua bicicletta a pedalata assistita, è stata questa volta soccorsa dai sanitari chiamati dal conducente dell’auto.

In questo secondo incidente però la giovane pare aver riportato danni più consistenti ed ha avuto bisogno di un ricovero all’ospedale di Baggiovara in provincia di Modena.

Dalle prime notizie si apprende che la giovane versa in gravi condizioni.

Per capire cosa sia accaduto la polizia di Modena si sta già occupando dei rilevamenti utili all’indagine.