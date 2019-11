Chi sono i modelli dello spot Intimissimi uomo? Ecco i due volti a fianco di Diletta Leotta

Chi è il modello dello spot Intimissimi uomo? Non uno ma due uomini che stanno facendo perdere la testa a tutte le donne!

Scopriamone di più su Luca Cristiani e Rafael Gubert, i due modelli, rispettivamente italiano e brasiliano, protagonisti della pubblicità di Intimissimi Uomo 2019.

Pubblicità Intimissimi uomo 2019

Da novembre 2019 in tv e sul web è possibile guardare la nuova pubblicità di Intimissimi Uomo.

Nello spot, vi è un uomo, nel negozio Intimissimi di Piazza Duomo, a Milano, che prova differenti tipi di mutande e che si specchia di volta in volta fuori dal camerino. Ogni volta che esce, incontra una bellissima donna, che lo osserva con un senso di approvazione e di imbarazzo generale, che via via diventa, oltre che divertimento, quasi attrazione.

Il clima viene smorzato dall’uscita della donna dal negozio e dalla presenza, invece, di un secondo uomo, il commesso, che coglie di sorpresa il primo, deluso di non potersi più mostrare dalla donna svanita via.

Uno spot divertente e molto leggero quello di Intimissimi 2019, che vede come protagonisti Rafael Gubert (il cliente), Diletta Leotta (la cliente) e Luca Cristiani (il commesso).

Chi sono Luca Cristiani e Rafael Gubert

Luca Cristiani e Rafael Gubert sono i nuovi modelli scelti per lo spot di Intimissimi Uomo. La pubblicità, trasmessa da domenica 17 novembre 2019, vede come testimonial conduttrice televisiva e radiofonica catanese Diletta Leotta.

La Leotta è la modella scelta per questa campagna pubblicitaria della nuova collezione maschile di Intimissimi, il cui tema è la scelta dell’intimo, e accompagna i due bellissimi modelli: l’italiano Luca Cristiani e il brasiliano Rafael Gubert.

Luca Cristiani è un attore italiano, apprezzato in diverse pellicole e scelto per la sua espressione ironica e spiazzante.

Rafael Gubert è un modello di fama internazionale, tra shooting e passerelle ha tra i suoi hobbies la moto e la fotografia. Ora la sua popolarità è esplosa grazie a questo spot.

Non si hanno molte informazioni personali sui due modelli di Intimissimi. Entrambi sono, però, presenti su Instagram: Cristiani conta quasi 2 mila follower in continua crescita, mentre Gubert sembrerebbe ha un seguito differente con ben 36 mila follower.