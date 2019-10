Moda inverno 2019: la giacca Skidoo Infinity di Napapijri, 100% green che si restituisce dopo 2 anni

E’ un innovazione che pochi conoscono ma che applica alla perfezione i concetti dell’economia circolare: è la Skidoo Infinity, la giacca green di Napapijri.

Anche la moda si adatta alle tendenze green con la giacca Skidoo Infinity, che si restituisce dopo 2 anni. Ecco le ultime tendenze shopping 2019 che vi stupiranno.

Cos’è l’economia circolare

Per definire l’economia circolare si fa riferimento alla definizione della Ellen MacArthur Foundation come riporta il sito economiacircolare.it :

“è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola”

Ecco che si spiega l’obiettivo di riutilizzare i vari materiali produttivi in successivi e diversi cicli in modo da evitare gli sprechi e depotenziare la crisi economica.

Le ultime tendenze green per la moda invernale 2019

Come è ormai palese siamo in un’epoca storica in cui la sensibilità alle tematiche ecologiche e la voglia di pensare ad una nuova economia mondiale sono protagoniste.

Non solo i movimenti giovanili al seguito di Greta Thundberg o le manovre ecosostenibili che vari governi, compreso il nostro, hanno messo al vaglio per l’attuazione, ma anche la moda è permeata da questa tendenza green.

“green” innanzitutto nelle nuances da scegliere per l’inverno 2019-2020 : via libera a tutte le sfumature del colore simbolo delle tendenze ecologiste.

Ma sta bene a tutte? Sì, dicono gli esperti a patto di scegliere la tonalità che più si lega con la nostra pelle come si legge su vanityfair, se sei una persona che ama osare puoi provare anche un divertente mix di varie tonalità ( bottiglia, oliva, erba, giada ecc)

La giacca Futurewear 100 green

L’innovazione unita alla comodità e alla qualità Napapijri hanno dato vita alla giacca Futurewear Skidoo Infinity.

Non solo un semplice piumino della famosa linea di abbigliamento dunque, ma un vero e proprio colpo di genio tutto green.

La nuova giacca invernale Futurewear presentata dopo ben tre anni di lavoro alla Green Week di Milano è imbottita, con una linea semplice ed accattivante ed è 100% green.

Come riporta cosmopolitan è realizzata con Nylon 6 pern l’imbottitura, nylon rigenerato da reti da pesca e altri materiali da riciclo per il tessuto esterno.

Tutto riciclabile dunque, e all’infinito.

Ma non finisce qui: la Napapijri ha previsto anche un procedimento attraverso il quale si attua proprio l’economia circolare.

Registrandosi sul sito napapijri.com durante l’acquisto si potrà dopo 2 anni restituire il proprio piumino in modo che possa essere destinata alla rigenerazione e creazione di altre giacche.

E come incentivo alla procedura si riceverà anche un buono di 100 Euro da poter utilizzare sul sito per un altro acquisto Skidoo Infinity.