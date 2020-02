La moda curvy non è limitante come molti credono. In realtà, le donne formose, grazie all’abbigliamento giusto, possono avere quella marcia in più.

La moda curvy può essere bella e divertente. L’unico imperativo è l’armonia. Ecco i nostri consigli per essere sempre al top.

La scelta degli outfit

Quando si parla di moda curvy molti pensano a tuniche informi e abiti larghi. In realtà, per scegliere l’outfit giusto, l’unico imperativo che deve risuonarci nella mente è armonia. Infatti, le curve non vanno nascoste ma valorizzate in tutta la loro bellezza. Armonizzarle non significa evidenziarle.

Un modo per sentirsi meglio con se stesse potrebbe essere quello di individuare un proprio punto di forza e valorizzarlo al meglio. Ricorda che:

L’area emotiva è evidenziata da: capelli, occhi, labbra

L’area della femminilità dal: decolletè, collo, seno

L’area della sinuosità da: punto vita, braccia, mani,

L’area della dinamicità da: fianchi, gambe, piedi.

Se credete di non avere alcuna area da evidenziare puntate sull’originalità.

Il primo obbiettivo nel vestirsi è quello di cercare capi morbidi che abbiano quel centimetro in più di stoffa in grado di slanciare ed alleggerire la figura. Sotto il vestito, poi, si può adottare uno degli stratagemmi delle vip: l’intimo modellante. Perfetto per nascondere qualche rotolino, l’intimo modellante è ormai stato sdoganato ed è reperibile quasi ovunque.

Gli accessori

Gli accessori per la donna curvy devono essere più minimal come, ad esempio, le cinture che dovrebbero essere molto sottili. La cintura va posizionata morbida sui fianchi o subito sotto il seno per dare quella linea impero che sta bene a tutte le donne formose. In inverno, non disdegnate il collant rigorosamente opaco, da scegliere coordinato alla scarpa in modo da slanciare la gamba. Che dire del cappello? Si tratta di un accessorio glamour, in grado di conferire originalità al look. Attenzione, però, alle proporzioni.