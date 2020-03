Moda, tutti i colori dell’autunno inverno 2020 secondo Pantone

Al Pantone Color Institute si parla già di autunno inverno con i colori più cool per il 2020 che non hanno mancato di essere presenti sulle passerelle più importanti del mondo. Vediamo quali sono.

Sono dieci i colori che saranno di tendenza per l’autunno inverno 2020. In aggiunta, quattro neutri da mixare.

Quali sono i colori per l’autunno inverno 2020

La lista dei dieci colori più di tendenza per il prossimo autunno inverno 2020 è stata stilata, come sempre, dal Pantone Color Institute una vera e propria istituzione in fatto di tendenze colore e consulenza. Si tratta di colori che non sono mancati sulle passerelle di tutto il mondo per le nuove collezioni moda.

Per la prossima stagione autunnale ed invernale i colori rifletteranno i classici stagionali con un tocco di personalità in più. Colori, dunque, intramontabili, funzionali, in grado di fare la differenza. Sono toni che esaltano la creatività ed il pragmatismo, che sono longevi per andare incontro ai consumatori. Questi ultimi, infatti, prediligono colori in grado di resistere alle mode piuttosto che quelli passeggeri.

Una palette di colori, a detta di Pantone, che preferisce dei toni non eccessivi ma piuttosto funzionali e di valori. L’Executive Director del Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, come si legge sul sito di Pantone ha affermato:

“Intrisi di forza e personalità, i colori della stagione autunno/inverno 2020/2021 alimentano il nostro desiderio costante di esprimere noi stessi in maniera originale tramite espressioni visive creative e insolite che ci consentono di distinguerci.”

Le interpretazioni dalle sfilate

Bordeaux

Uno dei colori autunnali per eccellenza, andrà bene sia di giorno che di sera. Al sol guardarlo scalda l’animo. Indossato, conferisce subito eleganza. Se abbinato al nero, crea un mix esplosivo.

Blu

Grande protagonista dell’anno (non a caso è il colore del 2020), è un colore elegante perfetto per un outfit serale. E’ perfetto anche di giorno. Mescolato al viola, come ha fatto Bottega Veneta, crea una combo difficile da non amare.

Verde

Un colore ben radicato nella natura, rievoca le mattinate d’autunno trascorse all’aria aperta. Andrà bene sia nelle tonalità più vitaminiche che in quelle più muschiate.

Giallo

Incarna un animo ribelle, audace e pungente che è difficile non notare. A lanciarlo soprattutto Prada su abiti perfetti per l’autunno. Regalerà calore alle grige giornate invernali.