Moda circolare: come dare una seconda vita ai capi di abbigliamento che...

Come ridurre gli sprechi e dare una seconda vita ai capi vintage con la moda circolare?

Ecosostenibilità, risparmio e lotta agli sprechi: ecco la moda circolare come nuovo imperativo. Riadattare, reinventare e indossare nuovamente capi delle collezioni passate o vintage è un modo per personalizzare il proprio stile e conferire un tocco vintage al proprio guardaroba.

Moda circolare: personalizzare il guardaroba dando una seconda chance ai capi di abbigliamento

Nel mondo della moda, ogni anno, gli stilisti ripropongono stili retrò o “reinventano” i capi di abbigliamento delle nostre nonne, donando una seconda vita.

Non possiamo negare che sia “esploso” il fenomeno della moda circolare, ovvero dell’arte di dare una seconda chance ai vecchi capi di abbigliamento rimasti chiusi per troppo tempo in soffitta.

Moda circolare: i grandi brand incentivano il “riciclo” dei capi vintage

Non è solo una moda del momento, ma “riciclare” è un vero e proprio must.

Anche nel mondo delle grandi griffe, i brand puntano a dare una seconda opportunità ai capi di abbigliamento che, per troppo tempo, sono rimasti chiusi in soffitta.

L’iconico brand britannico Burberry ha siglato un accordo con il reseller americano The RealReal per stimolare i propri clienti a vendere i loro capi di abbigliamento vintage sul markeplace dell’usato.

Anche il brand Stella McCartney, già da due anni, offre un buono di 100 dollari ai consumatori che vendono i propri prodotti sulla piattaforma.

Riciclare sì, ma con creatività!

Nell’attuale mondo del consumismo si lotta contro gli sprechi e si mira a riciclare con creatività.

Filo, ago e forbici: i sarti più creativi “stravolgono” e reinventano un capo di abbigliamento, conferendogli una seconda vita e soddisfacendo gli altri gusti ed esigenze dei consumatori.

Il vecchio tailleur della mamma può essere trasformato in una meravigliosa giacca e pantalone da indossare in varie occasioni: dal tempo libero all’ufficio.

A completare l’outfit sono gli accessori vintage (borse, collana, cinture) e le calzature (stivali, mocassini, decolleté, etc.).

Insomma, impariamo a dare una seconda chance ai vecchi capi di abbigliamento chiusi in soffitta!