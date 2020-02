Moby, squarcio di 8 metri per urto allo scoglio: cancellati i collegamenti tra Corsica e Sardegna

Terribile incidente per la Moby che effettua il collegamento tra Bonifacio e Santa Teresa, con l’urto violento con uno scoglio. Ecco i primi aggiornamenti

Incidente che avrebbe potuto volgere in tragedia nelle acque della Sardegna per il traghetto Moby. Ecco cosa è accaduto questa mattina.

Squarcio di 8 metri sulla nave da Santa Teresa a Bonifacio

Incidente questa mattina nelle acque di Bonificio. La nave che svolge i collegamenti tra Santa Teresa e Bonifacio ha urtato uno scoglio durante l’abbandono del porto della gallura. Un impatto violentissimo secondo le testimonianze che ha provocato uno squarcio di 8 metri: il mezzo è dovuto immediatamente rientrare al porto al fine che l’incidente non si trasformasse in tragedia.

Per ora non sono stati segnalati feriti e nessuno idrocarburo è stato versato nelle acque del mare sardo. Oggi tutti i collegamenti tra Sardegna e Corsica sono stati cancellati e si prevede un ripristino – da confermare – nella giornata di domani.

Le indagini della capitaneria di Porto

A riportare la notizia è stata la Nuova Sardegna e la capitaneria di Porto ha avviato una indagine per capire come sia potuto accadere questo tragico incidente.

La nave era la prima partenza dopo due giorni di fermo forzato a causa delle brutte condizioni del tempo atmosferico. Il mezzo era quindi carico di passeggeri e si è temuto il peggio.

L’indagine è in corso per stabilire eventuali responsabilità e per comprendere quali manovre siano state effettuate per arrivare ad urtare uno scoglio. Nella giornata di oggi sono arrivati i tecnici direttamente da Livorno per svolgere le operazioni di riparazione del traghetto.