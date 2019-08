La mobilità sostenibile viene promossa ad Ortona, attivando il noleggio delle bici elettriche. Sono state messe a disposizione 5 mountain bike e 2 city bike tutte elettriche, oltre ai caschi, per poter ammirare le bellezze della città e della costa.

Sono state rese disponibili al noleggio ben 7 e-bike, dall’amministrazione del comune e dall’azienda ortonese Car Point. Il progetto nasce dall’incontro tra la ricerca per valorizzare la mobilità sostenibile, migliorare l’offerta turistica e l’iniziativa privata.

La mobilità sostenibile, il servizio offerto:

Il servizio di mobilità sostenibile è gestito direttamente dall’ufficio del Comune di Ortona. Per affittare le bici elettriche, dovrete recarvi presso l’ufficio in piazza della Repubblica. Sono previste tre fasce di noleggio con un differente costo compreso tra i 25 ed i 35 euro:

mezza giornata dalle 9 alle 13 dalle 15:30 alle 19:30 giornata intera dalle 9 alle 19:30.

Le 7 e-bike sono nuove e possono garantire una lunga autonomia in modalità pedalata assistita. Visitare il territorio sarà più agevole, potendo raggiungere il mare godendosi una passeggiata in bici.

Un punto di partenza, per una coscienza green:

Il sindaco Leo Castiglione afferma che questa iniziativa è sicuramente un buon punto di partenza per Comune. La coscienza green è molto sviluppata, come pure l’attenzione verso i ciclisti, dato che Ortona ottiene il conoscimento Fiab di Comuni Ciclabili da due anni.

Si sta inoltre estendendo il percorso di pista ciclopedonale sulla costa. Per il momento sono collegati il lido Saraceni e Punta Lunga, ma presto raggiungerà lido Riccio. Inoltre è in fase di progettazione un ulteriore prolungamento della stessa nella parte sud, fino a Vasto con la via Verde della costa dei trabocchi. I lavori di realizzazione promossi dalla provincia sono in fase di completamento.

“Con questo nuovo servizio possiamo offrire un’attrattiva turistica ulteriore per visitare il nostro territorio, grazie anche all’investimento e alla collaborazione di una azienda ortonese”.

L’assessore Cristiana Canosa infine dice che si desidera partire da questo primo progetto, per poter ampliare l’offerta di mobilità sostenibile e leggera. Si vogliono costruire 3 postazioni per il noleggio delle bici elettriche, che si aggiunge a quello appena inaugurato nel centro urbano di Ortona Welcome. Si costruiranno altre 2 postazioni presso i lidi del Riccio e Saraceni.