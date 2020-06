Mistero a Roma, trovato cadavere mummificato: “Non ha i documenti”

È stato trovato un cadavere mummificato a Roma, senza documenti e con indosso una sola tuta da lavoro. Ma chi è?

Il macabro ritrovamento è stato fatto tra le campagne di Roma, con un cadavere mummificato che non ha alcun documento.

Il ritrovamento e le indagini sul cadavere

Alle ore 14 di ieri 8 giugno è stato ritrovato un cadavere tra le sterpaglie di Roma. I media locali hanno riportato che l’uomo sarebbe stato ritrovato nella zona di Tor Sapienza – zona poco trafficata, chiusa da una parte e con Capannoni disposti lungo tutto il territorio prettamente industriali.

Per ora non è ancora stato possibile identificare il cadavere in quanto in decomposizione, con indosso una tuta da operaio e senza alcun documento. Una segnalazione ha fatto subito scattare le indagini da parte di polizia e scientifica al fine di poter risalire quanto prima alla sua identità e la causa della morte.

In questo momento il cadavere si trova presso l’obitorio e il medico legale sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso, così da ottenere maggiori elementi.

Come emerso da FanPage, potrebbe essere un uomo senza fissa dimora e con morte naturale. Nonostante questo è emerso che la vittima – visto lo stato di decomposizione – è morta da tempo ma potrebbe essere stata spostata in questa zona poco trafficata, così da nascondere il corpo.

La Questura di Roma:

“È stato impossibile rilevare le impronte digitali”

E la Rai ha aggiunto il dettaglio della tuta da lavoro blu: sono anche al vaglio tutte le denunce di persone scomparse degli ultimi tempi.